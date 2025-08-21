El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rodion Kurucs sufre una lesión en el talón. AFP/SCANPIX
Baskonia

El baskonista Kurucs tendrá que pasar por el quirófano tras lesionarse en el talón con Letonia

El jugador, que no estará en el Eurobasket, viajará próximamente a Vitoria para someterse a la intervención

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:49

Preocupación en el Baskonia por el estado de Rodions Kurucs. Según anunció la Federación de Letonia, el nuevo fichaje azulgrana tendrá que pasar por el ... quirófano después de sufrir una lesión en el talón en el torneo que el combinado báltico está disputando en Grecia antes del arranque del Eurobasket.

