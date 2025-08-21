El baskonista Kurucs tendrá que pasar por el quirófano tras lesionarse en el talón con Letonia

Preocupación en el Baskonia por el estado de Rodions Kurucs. Según anunció la Federación de Letonia, el nuevo fichaje azulgrana tendrá que pasar por el ... quirófano después de sufrir una lesión en el talón en el torneo que el combinado báltico está disputando en Grecia antes del arranque del Eurobasket.

Kurucs, fichado este verano del UCAM Murcia con un contrato hasta 2028, no participó en el último amistoso de Letonia frente a Grecia (derrota (104-86) disputado este miércoles y se perderá el torneo que arranca a finales de agosto. «Desafortunadamente, Rodions Kurucs no seguirá en la concentración para el Eurobasket, ya que los representantes de su club le han programado una operación para curar completamente su lesión en el talón», ha señalado en su comunicación la Federación de Letonia.

«Desde el inicio de la preparación hicimos todo lo posible para ayudar a Kurucs a recuperarse de su lesión. Este torneo fue el último momento para decidir sobre su participación en el Eurobasket. Desafortunadamente, su participación con la selección nacional termina aquí por este año. Es un jugador especial. Sin duda lo echaremos de menos», ha confesado el seleccionador letón Luca Banchi.

De camino a Vitoria

Todavía no se conoce el tiempo de baja que estará el ala-pívot de 27 años, que regresará en breve a Vitoria para pasar por el quirófano. La lesión de Kurucs, sin embargo, trastoca los planes de Paolo Galbiati antes de ponerse manos a la obra en el Baskonia, que arranca la pretemporada el 27 de agosto.

El polivalente jugador letón, ala-pívot pero también capaz de actuar de 'tres', comparte parcela en el 'roster' azulgrana con el capitán Sedekerskis y el francés Frisch. Los tres disponen de esa alternancia entre la posición de alero y el 'cuatro'. Además, Samanic, ala-pívot de origen, puede actuar también como 'cinco'.