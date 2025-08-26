El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hamidou Diallo, a punto de realizar un mate con los Thunder.

El baskonista Diallo se define como «eléctrico y muy pasional»

«Me gusta competir cada noche y, sobre todo, dar victorias», ha afirmado el exterior, que se encuentra en Vitoria para arrancar la pretemporada este miércoles

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 26 de agosto 2025, 12:30

Como si hubiera escuchado las palabras de Paolo Galbiati sobre la huella que quiere imprimir en el nuevo Baskonia, Hamidou Diallo se define como un jugador «eléctrico y muy pasional». El alero estadounidense con pasaporte guineano se encuentra en Vitoria para arrancar este miércoles la pretemporada azulgrana a las órdenes del técnico italiano.

Diallo, que destaca por su despliegue físico, velocidad y capacidad atlética (ganó un concurso de mates de la NBA), ha asegurado este martes que se encuentra deseoso de «aportar emoción y competitividad al Baskonia» y se encuentra «ilusionado» por arrancar la nueva campaña, la primera de su carrera en la Euroliga y la ACB. En este sentido, Diallo busca dar un paso al frente en su formación para «aprender los entresijos» de la máxima competición europea.

Pero más allá de su compromiso y despliegue para «darlo todo en la cancha», Diallo llega con ganas de ser decisivo para lograr triunfos. «Me gusta competir cada noche y tratar de dar victorias», ha señalado Diallo en un vídeo de algo más de un minuto de duración realizado por los medios del club, a pesar de que todavía no ha sido presentado, al igual que el resto de fichajes (Kurucs, Villar, Spagnolo, Diakite y Frisch), el propio Diallo y el técnico, Paolo Galbiati.

Kurucs comienza su rehabilitación

Rodions Kurucs ya está en Vitoria para comenzar con la recuperación de su lesión en la fascia plantar del pie izquierdo. El ala-pívot fue operado este lunes en Madrid «con éxito» y afrontar ahora su rehabilitación, que le obligará a incorporarse con retraso a los entrenamientos con el grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  7. 7 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  8. 8 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  9. 9 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El baskonista Diallo se define como «eléctrico y muy pasional»

El baskonista Diallo se define como «eléctrico y muy pasional»