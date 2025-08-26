El baskonista Diallo se define como «eléctrico y muy pasional» «Me gusta competir cada noche y, sobre todo, dar victorias», ha afirmado el exterior, que se encuentra en Vitoria para arrancar la pretemporada este miércoles

Iván Benito Martes, 26 de agosto 2025, 12:30

Como si hubiera escuchado las palabras de Paolo Galbiati sobre la huella que quiere imprimir en el nuevo Baskonia, Hamidou Diallo se define como un jugador «eléctrico y muy pasional». El alero estadounidense con pasaporte guineano se encuentra en Vitoria para arrancar este miércoles la pretemporada azulgrana a las órdenes del técnico italiano.

Diallo, que destaca por su despliegue físico, velocidad y capacidad atlética (ganó un concurso de mates de la NBA), ha asegurado este martes que se encuentra deseoso de «aportar emoción y competitividad al Baskonia» y se encuentra «ilusionado» por arrancar la nueva campaña, la primera de su carrera en la Euroliga y la ACB. En este sentido, Diallo busca dar un paso al frente en su formación para «aprender los entresijos» de la máxima competición europea.

Pero más allá de su compromiso y despliegue para «darlo todo en la cancha», Diallo llega con ganas de ser decisivo para lograr triunfos. «Me gusta competir cada noche y tratar de dar victorias», ha señalado Diallo en un vídeo de algo más de un minuto de duración realizado por los medios del club, a pesar de que todavía no ha sido presentado, al igual que el resto de fichajes (Kurucs, Villar, Spagnolo, Diakite y Frisch), el propio Diallo y el técnico, Paolo Galbiati.

Kurucs comienza su rehabilitación Rodions Kurucs ya está en Vitoria para comenzar con la recuperación de su lesión en la fascia plantar del pie izquierdo. El ala-pívot fue operado este lunes en Madrid «con éxito» y afrontar ahora su rehabilitación, que le obligará a incorporarse con retraso a los entrenamientos con el grupo.