El Baskonia vive, muere y resucita en Valencia

En este Baskonia inexplicable que ha tocado vislumbrar esta temporada no parece haber día tranquilo. E, incluso, los hay como en el que los dos ... extremos de este equipo se acaban dando la mano para protagonizar una actuación por momentos descollante y en otros desesperante. Porque por muchos momentos la versión en La Fonteta ha sido de las mejores de la temporada y eso ha permitido prácticamente asegurar un triunfo al que le han sobrado los últimos 11 segundos. Un tiempo exiguo, pero suficiente para comprobar que al baloncesto no se juega solo con las manos. De estar muy vivo a parecer prácticamente muerto. Y de ahí a resucitar en una doble prórroga en la que los vitorianos han parecido enterrados por momentos, pero en la que han sabido resistir gracias a la mano santa de Howard y acabar llevándose el partido con un golpe táctico magistral de Laso, que ha ubicado a Sedekerskis como pívot y el capitán ha interpretado de manera perfecta su cometido para atar un triunfo vital para aspirar al 'play off'. El escolta (36 puntos) y el alero (17) se han combinado con un gran Forrest (27) para entre los tres sumar 80 puntos e inclinar la balanza del lado vitoriano en una sesión de locura.

Quedaban apenas 11 segundos para el final del partido y Laso se dirigía a sus jugadores en un tiempo muerto que debería haber servido para finiquitar una victoria que una excelsa segunda parte de Forrest (20 puntos en esos dos cuartos) había dejado ya en las manos de un Baskonia que mantenía así viva la temporada. Tres puntos de ventaja (91-94) y posesión. Una opción de éxito cercana al 100%... menos en el caso de este equipo empeñado en complicarse a sí mismo. Todo un trabajo brillante tirado por la borda en un final pésimo, con un saque lateral colgado que Samanic ha rescatado como ha podido para luego empecinarse con un aro pasado sin sentido y a la postre errado. La carrera a la desesperada de Montero sin que a nadie se le haya ocurrido hacerle falta y un triple que ha entrado con la bocina ya agotando el tiempo. Un empate mortal tras haber estado por debajo solo en el 5-4 y que auguraba una prórroga con la sensación de parecer ya derrotado. Howard (36), Forrest (27) y Sedekerskis (17) se han combinado para anotar 80 de los 128 puntos La sucesión de desgracias final es de las que entierran a cualquiera. Pero en esta ocasión los azulgranas han decidido que no podían bajar los brazos. Y ha sido Howard quien, tras haber pasado muchos minutos de puntillas después de 15 puntos en el primero acto, ha decidido echarse el equipo a las espaldas para resistir el martillo pilón compuesto por la pareja Montero-Badio. Un triple, dos tiros libres, otro par de aciertos de tres con uno final sensacional para forzar la segunda prórroga... y 11 puntos en apenas cinco minutos que han sacado a relucir la mejor versión de sí mismo de nuevo. Otra ración de sufrimiento Defenestrado Samanic tras su error infantil, mermado Hall por el cansancio y con Diop arrastrando una desconfianza por parte del entrenador difícilmente comprensible –11 puntos y una gran sensación de dominio bajo los tableros–,Laso se la ha jugado en el segundo tiempo extra con Rogkavopoulos y Sedekerskis de pareja interior. Y la apuesta ha salido de maravilla, pues el capitán, que ya había firmado dos canastas colosales para prácticamente sellar el triunfo al final de los 40 minutos, se ha agigantado con una interpretación perfecta de las continuaciones tras el bloqueo directo. Entre el lituano y Forrest han decantado la balanza casi de forma definitiva. Pero aún ha tocado sufrir por un doble error del base al fallar un tiro libre y de seguido cometer su quinta personal. De una opción de ir 7 arriba a que el Valencia se haya puesto a un solo punto. Pero ahí ha emergido Sedekerskis para recoger un rebote en ataque y anotar la canasta decisiva –7 puntos en ese apoteósico final– que permite al Baskonia seguir muy vivo.

