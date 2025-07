El Valencia, tres manchas taronjas en el prolífico historial del Baskonia y una nueva realidad económica

Iván Benito Sábado, 19 de julio 2025, 00:13 Comenta Compartir

El Baskonia se sentía intratable en el tanteo hace no tanto tiempo. En el recuerdo queda el verano del 2017.El club azulgrana bloqueó el ... fichaje por el Barcelona de Shane Larkin, que desde entonces se motiva contra el conjunto culé por el orgullo de demostrar «lo que podría haber sido y no fue», y se embolsó medio millón de euros para permitir el aterrizaje de Adam Hanga en el Palau. Las diferencias económicas entre ambos eran patentes, pero a los dirigentes vitorianos no les tembló el pulso. Tratar de impedir o salir beneficiado por los refuerzos de sus grandes rivales era la marca de la casa de la institución que se consolidó como la gran alternativa a los dos grandes.

El Valencia Basket lleva décadas de persecución en busca de ese papel espoleado por la fortuna de Juan Roig. Primero bajo el lema de la 'cultura del esfuerzo' y ahora con una inversión colosal para cubrir las pérdidas (18 millones de euros tan solo en la campaña 2023-2024). Su fortaleza económica aún no le ha aupado a nivel deportivo a la altura de la historia azulgrana, pero sí le ha convertido en una piedra en el zapato para la entidad que preside Josean Querejeta. La dolorosa pérdida de Matt Costello y la renuncia a tratar de traer de vuelta a Darius Thompson marcan el cambio de paradigma. Por segundo verano consecutivo, los propósitos baskonistas han chocado con las aspiraciones taronjas en el derecho de tanteo. El complejo sistema de la ACB surgido en teoría para mantener a los baloncestistas el mayor tiempo posible para que los aficionados se sientan identificados por ellos ha ido derivando en un juego de apariencias, tiras y aflojas y finalmente un 'ring' por ver quién golpea más fuerte. Los reveses encajados en los dos últimos años por el Baskonia son los que hace no mucho solía propinar el púgil vitoriano. Desde el fichaje de Roger Esteller (1999) por cinco años y un salario ascendente (hasta los cien millones de pesetas) para amedrentar al Barcelona, una fórmula similar a la seguida con Walter Herrmann (sujeto al tanteo por el Unicaja) en 2009 y Kim Tillie (UCAM Murcia) en 2014. Un año después llegó la primera mancha taronja en el extenso serial azulgrana. Puerta giratoria El base estadounidense con pasaporte italiano pasa a engrosar la larga lista de baloncestistas que han vestido de azulgrana y taronja. Una puerta de salida giratoria por la que han desfilado ilustres como Larry Micheaux, Dejan Tomasevic y Fabricio Oberto (el dúo dejó un buen pellizco), Pau Ribas o Fernando San Emeterio rumbo a La Fonteta, así como la acogida temporal a Tiago Splitter en 2011. Igor Rakocevic, Tornike Shenglia o Vanja Marinkovic realizaron el camino contrario. Protagonistas de una rivalidad entre dos entidades en las que resquema las declaraciones del director deportivo Luis Arbalejo en enero de 2024. «No me gusta comparar, pero Baskonia solo tiene una victoria más en la Euroliga con un presupuesto similar». El Valencia estrenará en septiembre un pabellón multiusos de 280 millones de euros pagados del bolsillo de su mecenas, Juan Roig. Los vitorianos, por su parte, mantienen los derechos de tanteo en la ACB sobre Simone Fontecchio, Wade Baldwin, Shavon Shields, Johannes Voigtmann, Rodrigue Beaubois, Shane Larkin, Mike James, Darius Adams... y ahora también McIntyre y Moneke. Siempre dispuesto a combatir como un púgil casi intratable cuando se trata de luchar por jugadores de calidad exquisita. Hasta el punto que el propio Valencia, con su oferta de 9 millones de euros burtos en tres años a Thompson, no quiso fiarse y cantar victoria hasta pasado el plazo y apelar a sus aficionados a la calma una vez anunció ayer su fichaje. «Es hora de relajarse y encontrar la paz».

