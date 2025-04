Sedekerskis: «Tenemos que demostrar carácter y exigirnos más»

Jon Aroca Miércoles, 2 de abril 2025, 17:00 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

El Baskonia afronta las dos últimas jornadas de la Euroliga ya sin posibilidades matemáticas de alcanzar el play in. Pero no por ello son ... citas sin valor. No en vano, el plantel azulgrana busca aún meterse entre los ocho mejores de la ACB. El capitán azulgrana, Tadas Sedekerskis, tiene clara la fórmula para consumar una remontada que se resiste. «Tenemos que concentrarnos y entender que esto ya se está acabando. Quedan pocos partidos. Ahora hay que demostrar estas ganas y ese carácter y autoexigirnos más», explicó este miércoles.

En ese sentido, valora de forma positiva el desempeño del Baskonia como local, donde encadena nueve victorias. Aspira a lograr la décima contra el Asvel este viernes y que eso permita trasladar ese desempeño lejos de Vitoria. «En el Buesa estamos jugando mejor, con nuestra afición que nos apoya hasta en los momentos más duros. Entonces esto nos tiene que servir para coger la confianza y jugar mejor fuera. Levantar la cabeza y sacar estos partidos que nos quedan», recalcó. Noticias relacionadas El mando se le atraganta a Pablo Laso Un sprint final cuesta arriba en la ACB Dusko Ivanovic seguirá en la Virtus Pero también es una cuestión de orgullo y dar la mejor imagen posible ante la afición. «En la Euroliga ya no tenemos oportunidades, pero es muy importante seguir peleando, seguir luchando por este escudo, por la gente que viaja, por la gente que nos apoya y acabar con buenas sensaciones sobre todo para el año que viene», expuso. No dar un balón por perdido sea donde sea. «Cada partido es una final, cada punto vale oro. Entonces tenemos que replicar este juego que estamos haciendo en casa. Estamos jugando con más carácter, con más dureza, más intensos». De la misma forma, Sedekerskis ve importantes a largo plazo los dos encuentros de la Euroliga que aún restan por disputarse. «Estos partidos nos tienen que valer para prepararnos para el ACB. Saber lo que importa para nuestra gente. Sería un gran error no aprovechar esta gran oportunidad de estar entre los ocho mejores, pero tenemos que exigirnos más y ser mejores», sentenció.

