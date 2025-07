El Baskonia cuenta con retener a Forrest y busca un base que le complemente

Trent Forrest (Dothan, Alabama, 1998) aspira a cumplir su segunda temporada en el Baskonia con la misión de acabar su proceso de adaptación al baloncesto ... europeo. Su titubeante estreno en la Euroliga supuso lo que el director deportivo Félix Fernández califica de forma simpática como superar «el sarampión» y terminó por deparar el interés de algunos clubes por ficharle. La respuesta de la entidad azulgrana ante los sondeos fue tajante: solo sería traspasado si llegara una oferta mayúscula. A estas alturas del mercado, únicamente una propuesta irrechazable haría replantearse a la dirección deportiva la continuidad del base.

«Hay muchos, muchísimos equipos interesados en él», confesó el dirigente azulgrana en su balance de temporada. El mercado de bases, de oferta escasa y precios disparatados, amenazaba entonces con agitar los movimientos entre los principales timoneles de la competición. Forrest terminó entre los diez máximos asistentes de la temporada en la Euroliga (4,7 pases de canasta) y su rendimiento fue todavía mejor en la ACB, donde Elmer Bennett es el único base en la historia azulgrana que supera sus 16,8 créditos de valoración media. Equipos con un poderío económico mayúsculo, como el Olympiacos y el Fenerbahce, aún no han colmado sus necesidades de reforzarse en esa posición, pero las altas demandas azulgranas para acceder a traspasarle mantienen por ahora al jugador de Alabama al margen de su búsqueda.

El Baskonia confía en retener a su base titular, una circunstancia que no ocurre desde el verano de 2020. Desde entonces se fueron Henry, Baldwin,Thompson y McIntyre, todos ellos seducidos por salarios millonarios a los que las propuestas de renovación vitorianas ni se acercaban. El caso de Forrest parece distinto. Llegó el verano pasado tras quedarse sin equipo en la NBA con un vínculo de dos temporadas y ya manifestó que entre sus planes no estaba otro cambio de aires. «Sin duda, me vendría bien volver a estar aquí».

La opción de Zagars

Las posibilidades de que algún conjunto enfile la calle Portal de Zurbano con más de un millón de euros para liberarle del segundo año de contrato parece poco probable. Al igual que en el caso de Rogkavopoulos, en el que se resiste la ofensiva del Panathinaikos, la entidad alavesa espera hacer valer su posición firme en el mercado. La confianza en el seno del club en que el jugador de 27 años progrese en sus dotes de director de juego es total a la vez que se busca otro base que le complemente y desplaza a Baldwin a su posición natural, escolta.

La opción preferida es la de Arturs Zagars, con el que se completaría un trío sólido en la posición de 'uno' junto a Rafa Villar y saldaría la pretensión de disponer de cinco cupos nacionales en la plantilla. El internacional letón pertenece al Fenerbahce, que recientemente aplicó el año adicional que incluía en su contrato. Sin embargo, el campeón de la Euroliga busca reforzarse con dos bases más y desprenderse del compañero de selección de Rodions Kurucs. Solo en ese caso, el Baskonia podría aspirar a una contratación en la que además tendría que esquivar el derecho de tanteo, que le pertenece al Joventut.

Si no ocurre un giro radical de los acontecimientos, Forrest y Howard se mantendrán como los dos extracomunitarios de la plantilla. Dicha circunstancia fuerza a que el resto de fichajes tengan que tener nacionalidad europea o pasaporte cotonou y complica la búsqueda de un pívot de referencia. El club trabaja con la idea de encontrar un nuevo equipo para Donta Hall.