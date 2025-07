El Baskonia prioriza el fichaje de Zagars

Tras descartar la posibilidad de entrar en el tanteo por un Darius Thompson que ya es jugador del Valencia Basket, el Baskonia sigue inmerso en ... el mercado en busca de un base que acompañe en la dirección de juego a Trent Forrest y el recién llegado Rafa Villar. Un trío de batutas llamado a aportar estabilidad a una parcela capital en el baloncesto moderno, pero que el curso pasado ofreció un desempeño irregular marcado por la falta de alternativas al base de Alabama. Para reforzar ese equilibrio, el club sondea a Arturs Zagars, base del Fenerbahce.

El letón (Riga, 25 años y 1,90 metros de altura) tiene un año más de contrato con el club turco, al que llegó en 2023. Pero también es un hecho que busca abandonar la entidad de Estambul tras un curso que le ha permitido estrenarse en la Euroliga, pero en el que ha gozado de una cuota comedida de minutos (15 por partido), en los que ha promediado 5,9 puntos, 2,3 asistencias y 5,8 créditos de valoración. Algo superior ha sido su aportación en la liga turca: 8,3 puntos, 3 asistencias y 8,4 de valoración en algo más de 17 minutos sobre el parqué. Si bien la grave lesión de Wilbekin en el primer partido de la temporada sugería un considerable protagonismo de Zagars, la llegada en enero del veterano Errick McCollum volvió a matizar su presencia en la cancha.

Eso le hace ver con buenos ojos la posibilidad de abandonar el club estambulí para recalar en una competición que conoce bien. Tras llegar en 2017, con 17 años, al Joventut ostenta la preciada etiqueta de cupo. Aunque en ese sentido el plantel azulgrana cuenta ya con los cuatro exigidos por la ACB tras moverse con soltura en esa faceta en los primeros compases del mercado –Sedekerskis, Diop y los fichados Villar y Rodions Kurucs–, el planteamiento vitoriano pasaba también por reforzar su rotación con un quinto cupo de calidad que ampliase la rotación para afrontar la temporada más larga de su historia. Ahí encaja el perfil de Zagars, que podría sumar tanto en esa faceta como en la de la dirección de juego al más alto nivel continental.

El Baskonia confía en cerrar la operación y el jugador ve con buenos ojos recalar en Vitoria, tal y como ha podido confirmar este periódico. Eso sí, para que todas las piezas encajen deben producirse aún algunos movimientos. El primero, que el jugador acuerde con el club dirigido por Jasikevicius una rescisión de contrato que le permita buscar un nuevo club sin la atadura de forzar a cualquier pretendiente a negociar un traspaso. Eso sería suficiente en cualquier país, pero no en el caso de la ACB debido al derecho de tanteo.

Tras abandonar el Joventut en 2022 rumbo al Nevezis lituano, el Joventut se guardó mediante esta fórmula sus derechos nacionales. Sin embargo, la ventana para realizar ofertas a estos jugadores se cerró el pasado día 20, por lo que ahora el escenario es distinto. Si entonces bastaba con presentarle una oferta que no fuera igualada por el Joventut, ese panorama ya no está sobre la mesa. Sólo vale entablar una negociación con la entidad de Badalona para que libere sus derechos y pueda fichar por el Baskonia. De no producirse un acuerdo sería imposible completar la operación. En cualquier caso, las fuentes consultadas señalan que esa negociación no debería suponer un gran escollo, y menos con el recién anunciado fichaje de Ricky Rubio por la 'Penya'.

Optimismo

Son varias las piezas que deben moverse, ya que el Fenerbahce aguardará a tener el puesto cubierto antes de darle la libertad al letón, aunque el club de Zurbano se muestra optimista tanto en el escenario de que Zagars pueda desvincularse del Fenerbahce como de que pueda llegar a un acuerdo con el Joventut. Eso sí, los despachos del Baskonia solo se podrán activar una vez se produzca el primer movimiento.

Zagars pasó un lustro, de 2017 a 2022, en el Joventut. En ese tiempo pudo debutar en la ACB semanas antes de cumplir los 18 años precisamente contra el Baskonia, aunque también vivió tres cesiones en el Prat, Kalev y Braunschweig y también una grave lesión del ligamento cruzado. En 2022 abandonó a título definitivo para recalar en el Nevezis. Su gran papel en el Mundial de 2023, cuando estaba sin equipo y se produjo el primer acercamiento del Baskonia, le permitió fichar por el Fenerbahce, donde tras un año de cesión en el Wolves lituano –también marcado por otro percance de rodilla– se quedó el curso pasado. Ahora, tras levantar el triplete, busca un nuevo horizonte presumiblemente teñido de azulgrana.