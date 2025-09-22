El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Markus Howard y Markquis Nowell, dos exteriores de talla baja con grandes ambiciones.

Un Baskonia de peones endiablados

Emparentados por su baja estatura, Nowell y Howard son la llave para desbloquear las incógnitas del nuevo perímetro azulgrana

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:16

El metro y ochenta centímetros de altura es la barrera invisible que acostumbra a separar a los baloncestistas aptos para competir a nivel profesional de ... los que han de afrontar un pulso contra los prejuicios con un resultado que, en muchas ocasiones, termina en derrota. La evolución del baloncesto es una carrera sin freno hacia un juego ultramuscular y de ritmo vertiginoso, pero la altura sigue siendo una virtud que se cotiza. En este mundo de gigantes, el Baskonia cuenta con dos 'anomalías'. Una es Markus Howard, que afronta la que será su cuarta temporada en la capital alavesa. La otra es Markquis Nowell, el séptimo fichaje que remata la reconstrucción más profunda de los últimos años en las oficinas de Zurbano. Ambos caminan por debajo de ese listón de 180 centímetros y han sufrido todos los prejuicios, desconfianzas e incluso han sido protagonistas de más de una broma de mal gusto respecto a su estatura.

