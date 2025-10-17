El Baskonia firma el peor arranque de su historia de la Euroliga Las cinco derrotas en otros tantos partidos son el peor registro azulgrana en 26 años. Los de Galbiati son el único equipo sin ganar en esta edición

El Baskonia va a necesitar remar mucho para tratar de llegar con opciones continentales a primavera. Después de cinco jornadas, el conjunto azulgrana registra su peor inicio de Euroliga de su historia. Las cinco derrotas superan el convulso inicio de la temporada 2017-2018, con cuatro tropiezos en la máxima competición europea. Las tres primeras las sufrió desde el banquillo Pablo Prigioni, que dimitió, y la última del interino Sergio Valdeolmillos. La llegada de Pedro Martínez revitalizó al equipo, que logró de una forma más o menos holgada alcanzar el play off en séptima posición.

Aquel fue el segundo curso del formato liguero de todos contra todos, con solo 16 equipos en liza. La presencia ahora de cuatro equipos más, ocho partidos extra, puede otorgar un mayor margen para la reacción, aunque en los años anteriores no se han visto resurrecciones de ese estilo. El balance 0-5 iguala el inicio del Bayern en la temporada 2022-2023. Los bávaros no ganaron un partido hasta la sexta jornada, lo mismo que el Asvel en la 2023-2024. Ambos acabaron muy lejos del play off.

El peor arranque lo tiene el Zalgiris. Los lituanos llegaron a perder los nueve primeros partidos en la 2021-2022. Terminaron colistas. Hay que irse hasta la 19-20, interrumpida por el covid, para encontrar un equipo, el Valencia Basket, que cayera en las cinco primeras jornadas y acabara peleando por entrar entre los ocho primeros.