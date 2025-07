El Baskonia descarta renovar a Ndiaye y solo se despide de uno de sus dos jugadores sin contrato

Iván Benito Viernes, 4 de julio 2025, 19:53 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

La rampa de salida inaugurada por Chima Moneke, fichaje del Estrella Roja, prosigue con dos jugadores de corte menor. El Baskonia ha notificado que Ognjen Jaramaz y Ousmane Ndiaye no continuarán la temporada que viene en las filas azulgranas. El base serbio finalizaba contrato el 30 de junio y su papel en su única temporada en el Buesa Arena ha sido residual a lo largo de los 49 partidos que ha disputado.

El caso del ala-pívot senegalés es algo más singular. Fichado en 2022 procedente del Dragons Rohrendorf alemán, pasó un curso en el filial y otro cedido en el Palencia antes de ser una de las apuestas de la dirección deportiva para el curso 2024-2025. Su comparecencia en el primer equipo se ha visto reducida a 19 partidos, muy lejos de las pretensiones de Pablo Laso, y otra cesión, a partir del 27 de febrero, al Covirán Granada. Su contrato de tres temporadas se guardaba una opción de renovar al joven jugador de 21 años que en los tres veranos se ha presentado y retirado su nombre del Draft de la NBA.

Aunque lo más llamativo de la nota oficial del club azulgrana es que no recoge unas palabras de despedida hacia Sander Raieste. El canterano estonio también finalizó contrato el pasado 30 de junio. Sin embargo, su futuro, que parece lejos de Vitoria nueve años después, cinco en el primer equipo, aún no está claro. Varios clubes de la ACB han sondeado su contratación, pero por el momento el interés no ha fraguado.

Su condición como cupo de formación revaloriza la situación en el mercado del alero nacido hace 26 años en Tallín. El Baskonia, tras el fichaje de Rafa Villar, ya completaría la nómina de cupos en el frente doméstico junto a Sedekerskis, Khalifa Diop y Pavel Savkov. Por contra, el destino natural del alero ruso parece una cesión tras una temporada prácticamente inédita. Completar esa última ficha nacional será una de los retos que tiene por delante la dirección deportiva azulgrana que encabeza Félix Fernández junto a la llegada de Xevi Pujol.