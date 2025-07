El Baskonia le comunica a Pablo Laso su cese como entrenador El propio Josean Querejeta ha sido el encargado de notificarle de forma oficial que no seguirá la próxima temporada pese a contar con dos años más de contrato

Pablo Laso ha sido destituido este martes como entrenador del Baskonia. La noticia fue confirmada por este periódico el pasado 4 de julio y ha sido esta mañana cuando el club le ha confirmado oficialmente al técnico su despido. El propio presidente Josean Querejeta ha sido el encargado en hablar con el entrenador vitoriano y notificarle su salida. En los próximos días arrancará el proceso de rescisión laboral para tratar de acordar la disolución de un contrato al que le quedaban dos años en vigor, solo el último opcional.

El ya esperado cese del técnico vitoriano responde a la desconfianza de la directiva en su trabajo. Ya se había comenzado a gestar cuando hace tres semanas Félix Fernández declaraba que «a día de hoy, sigue, tiene contrato con nosotros» y se tornó en previsible cuando la semana pasada se alcanzó un acuerdo con Paolo Galbiati. El icónico base azulgrana, elegido para relevar a Dusko Ivanovic hace un año y abrir una nueva era en el club de su ciudad, sufre la impiedad de la profesión: destituido en la primera temporada que no gana un título desde 2012.

La trayectoria de Laso como entrenador azulgrana ha sido muy distinta a la de jugador, idolatrado por el polideportivo de Mendizorroza primero y el Pabellón Araba después. Disputó once temporadas, tardó 29 años en regresar y apenas 375 días en salir. Penalizado por las diversas decepciones encadenadas a lo largo de la temporada. No acceder a la Copa del Rey, caer hasta la decimocuarta posición al cierre de la fase regular de la Euroliga y sufrir para alcanzar los play off de la Liga ACB en la octava plaza. Pero también el mal juego del equipo y las dificultades para hacerse con el mando de un vestuario difícil de manejar.

Su sustituto será el italiano Paolo Galbiati, de 41 años. Un perfil diferente, disruptivo, al que la entidad azulgrana espera esta semana en Vitoria. Junto con el fichaje de Xevi Pujol en la secretaría técnica, se completa la reforma en la parcela deportiva que ha ralentizado y cambiado objetivos en la construcción de la plantilla. Con Laso a los mandos, el fichaje de Emir Sulejmanovic era una opción candente que con el paso de las semanas dejó de ser de fuerte interés hasta que el bosnio se cansó de esperar y aceptó la oferta del Unicaja. Ahora el club trabaja en otro tipo de ala-pívot, con la principal opción de Rodions Kurucs.