Laso: «Nuestro final de partido es lamentable»

«Cuando teníamos el partido ganado hemos decidido darle más emoción y ganarlo en la última jugada». Pablo Laso tiró de ironía para analizar las malas últimas jugadas de un partido que su equipo esta vez saldó con triunfo. «Nuestro final es lamentable. Hemos perdido ... balones, teníamos ventaja… Teníamos la sensación de que teníamos el partido controlado», abundó. Pero el triunfo es valioso por fondo y forma. «Nuestro porcentaje de dos es bueno, podíamos haber metido más de tres, hemos dominado el rebote… El equipo en líneas generales ha ido encontrando diferentes soluciones ofensivas y defensivas», destacó.

Aunque el inicio auguraba una noche complicada. «Nuestro peor momento ha sido el primer tiempo, con varios ataques muy malos», reconoció. «Pero el final del segundo cuarto ha sido bueno. Y el segundo tiempo tengo la sensación de que lo hemos dominado», apuntó. Un ejercicio también de mentalidad positiva. «Hemos sabido volver al partido, aunque nos ha faltado romperlo», añadió. En la última jugada pidió buscar a Forrest porque en esa zona «tiene mucho tacto e iba a ser complicado que ellos ayudaran en la defensa».

El base fue uno de los destacados. Aunque, en suma, optó por dar valor al colectivo. Incluso en el caso de jugadores como Howard, que no estuvo bien. «Es importante valorar lo que cada uno sabe hacer mejor. Soy el que más les exige, pero tengo mucha confianza en mis jugadores», resumió.

Pero, sobre todo, Laso cree que el Baskonia va por buen camino. «Todo necesitaba su tiempo. Por el camino nos hemos dejado partidos que hemos dominado y que podíamos haber ganado. La Copa la voy a ver por televisión y me gustaría estar. Ahora debemos seguir mejorando para ser competitivos».

Regreso de Peñarroya

Joan Peñarroya agradeció el cariño tributado por la grada del Buesa Arena en su regreso a Vitoria. «Yo he estado muy bien aquí y me he sentido muy arropado por la gente. Solo tengo buenas palabras y era un día especial», destacó.

Sobre el partido, asumió varios «detalles» lo acabaron decidiendo. «La segunda parte ha sido un toma y daca en la que hemos fallado varios tiros liberados. En el último cuarto hemos jugado ocho tiros más que el rival, pero hemos sido incapaces de conseguir la victoria en esas situaciones de ataque», analizó.