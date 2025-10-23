El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uros Nikolic ABA League

Arrestado un árbitro de la Euroliga después de que la Policía encontrara 250.000 euros en su casa

El colegiado serbio Uros Nikolic fue detenido en el marco de una operación internacional contra un grupo criminal

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:53

El árbitro de la Euroliga Uros Nikolic fue detenido en una operación policial internacional. Según los medios serbios RTS y Bilic, los cuerpos de seguridad tenían la sospecha de que el colegiado tenía vínculos con el grupo criminal organizado conocido como Vračarci. Varios agentes se dirigieron a su apartamento con una orden de registro y encontraron 250.000 euros en la casa. El trencilla de 40 años fue detenido junto a otras nueve personas.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado se hará cargo este jueves del caso y ha indicado que dos de las detenciones se produjeron en España. Según el informe, siete miembros del grupo fueron arrestados por presuntamente haber cometido dos asesinatos y tres intentos de asesinato en los últimos años en Serbia.

Nikolic ha formado parte del grupo de colegiados designados para dos Final Four, la de 2021 en Colonia y la de 2024 en Berlín.

