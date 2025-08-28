Vivián sobre el fichaje de Laporte: «Hablamos mucho y ojalá se pueda dar» El cierre de mercado apremia y el central de Agen continúa sin resolver su salida del Al-Nassr saudí con el que le resta un año más de contrato

Julen Ensunza Jueves, 28 de agosto 2025, 21:23 Comenta Compartir

El sorteo de la Champions celebrado en Mónaco y los rivales que le han tocado en suerte al Athletic en su vuelta a la máxima ... competición continental han centrado toda la atención de este jueves, pero sin dejar de lado la evolución de los acontecimientos sobre la posible llegada de Aymeric Laporte a San Mamés. La cuenta atrás para el cierre del mercado apremia –el plazo para formalizar cualquier incorporación finaliza la medianoche del lunes– y el central de Agen sigue sin resolver su salida del Al-Nassr saudí con el que le resta un año más de contrato.

El Athletic ha dejado claro que está dispuesto a esperar hasta el último instante para cerrar su fichaje, consciente de que el equipo dará un salto de calidad en una posición que además se encuentra renqueante tras la suspensión por dopaje de Yeray y la lesión de larga duración de Unai Egiluz. La plantilla rojiblanca espera a Laporte con los brazos abiertos. Así se desprende al menos de las palabras de Dani Vivián tras el sorteo celebrado el Forum Grimaldi de la capital monegasca. «Tenemos muy, muy buena relación, hablamos mucho y ojalá se pueda dar porque todo lo que haga subir el nivel y la competencia nos va a hacer mejores y nos va a ayudar a llegar a donde queremos», aseguró el central vitoriano, que ha compartido vestuarios con Laporte en la selección.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión