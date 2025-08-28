El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 28 de agosto

Vivián sobre el fichaje de Laporte: «Hablamos mucho y ojalá se pueda dar»

El cierre de mercado apremia y el central de Agen continúa sin resolver su salida del Al-Nassr saudí con el que le resta un año más de contrato

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:23

El sorteo de la Champions celebrado en Mónaco y los rivales que le han tocado en suerte al Athletic en su vuelta a la máxima ... competición continental han centrado toda la atención de este jueves, pero sin dejar de lado la evolución de los acontecimientos sobre la posible llegada de Aymeric Laporte a San Mamés. La cuenta atrás para el cierre del mercado apremia –el plazo para formalizar cualquier incorporación finaliza la medianoche del lunes– y el central de Agen sigue sin resolver su salida del Al-Nassr saudí con el que le resta un año más de contrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  5. 5

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  7. 7

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  8. 8

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  9. 9

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron
  10. 10

    «Una banda de música con el nivel de la de Bilbao no está para amenizar una corrida de toros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vivián sobre el fichaje de Laporte: «Hablamos mucho y ojalá se pueda dar»

Vivián sobre el fichaje de Laporte: «Hablamos mucho y ojalá se pueda dar»