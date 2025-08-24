El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte, en su anterior etapa en el Athletic. Manu Cecilio

«Vamos a ver si se puede incorporar algún central o no», apunta el técnico rojiblanco

A falta de una semana para el cierre del mercado, Valverde prefiere centrarse en los jugadores que tiene, elude hablar de Laporte, pero destaca que el objetivo del Athletic es «buscar lo mejor»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:52

A falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes, Ernesto Valverde ha tenido que responder esta tarde a varias cuestiones referentes a la posible llegada de algún refuerzo de última hora como Laporte. El técnico rojiblanco ha preferido centrarse en los jugadores con los que ya cuenta, pero ha apuntado que «vamos a ver si se puede incorporar algún central o no. En principio tengo que trabajar con los que tengo para afrontar el partido ante el Rayo y no pienso demasiado más allá. Ya veremos lo que ocurre hasta el final del mercado», ha destacado.

El entrenador rojiblanco ha matizado que no le gusta «hablar mucho de estas cosas porque te desvía de lo realmente importante, de los jugadores que tenemos para jugar mañana». Es consciente de que en este período del año y en el de Navidad se pregunta por lo jugadores que pueden llegar o que pueden salir. «Todo se resolverá el día 31. Vamos a ver que ocurre. No quiero centrarme en cuestiones que están un poco al margen de lo que es el día a día».

«Por ahí flotando»

El entrenador de Viandar de la Vera ha insistido en que «todo está abierto». «El objetivo del Athletic igual que el de todos los equipos es buscar lo mejor, pero durante su transcurso es un asunto global del club. Yo soy el entrenador y me tengo que centrar en el partido. Lo otro está por ahí flotando. Ya veremos», ha dicho.

Cuestionado sobre sí prefiere algo de cara al sorteo de la Champions que tendrá lugar el jueves, Valverde ha recalcado que con un encuentro de Liga a la vuelta de la esquina «todavía no he pensado en nada. Es un premio para nosotros y lo queremos disfrutar. Ya habrá tiempo de pensar en lo que nos puede deparar el sorteo. Pero lo que nos toque será bienvenido», ha concluido.

