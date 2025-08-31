Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Ernesto Valverde sólo ha sufrido dos expulsiones en sus 455 partidos con el Athletic. La primera la vivió en mayo de 2024 ante el Getafe. ... En el caliente final de La Cartuja el entrenador vio la roja en el descuento.

Todo empezó en el minuto 98, al poco de que el Betis anotara su único gol. La pelota salió de banda junto al banquillo del Athletic y desde allí Álex Padilla lo envió al terreno de juego, lo que le costó una roja inmediata. Al poco el colegiado Isidro Díaz de Mera volvió al área técnica rojiblanca para mostrar una segunda roja, a un Valverde muy irritado y que se fue con aplausos al árbitro. «El balón iba fuera de banda y alguien lo ha sacado. Supongo que ha sido Padilla. Lo vimos hace poco en otro partido. Lo hizo alguien del staff y le expulsaron. Supongo que esa acción es roja», arrancó el entrenador.

Su expulsión la tiene menos clara que la de su portero suplente. «Lo único que ha pasado es que el árbitro daba un minuto más por esa roja y yo le decía que no era para tanto. Lo he hecho con algún aspaviento de más y por eso me ha expulsado», explicó.

«Pensaba que me iba a sacar amarilla. Esa es la verdad. Le decía que no era así porque añadía un minuto más. No se han perdido más de veinte segundos. Es verdad que muchas veces los entrenadores protestamos de forma vehemente, encima reconociendo que expulsara al que ha sacado el balón porque es una acción antideportiva. Con una amarilla, lo hubiera solventado y no pasaba nada». El acta arbitral indica que vio la «roja por protestar de manera ostensible y con aspavientos una decisión mías».

Lo sucedido en ese tiempo de descuento le molestó especialmente. «No ha sido nada más, salvo el cabreo que teníamos todos. Era un partido que teníamos controlado absolutamente y en cualquier jugada nos podían marcar. Me habrá expulsado supongo por los aspavientos que he hecho».

«No podemos meternos en ese lío de última hora que nos puede penalizar mucho. Yo voy a tener una sanción y Padilla, otra», lamentó. El entrenador rojiblanco estaba muy satisfecho por el tercer triunfo consecutivo. «Ha sido un partido muy igualado. Se ha abierto por un gol desafortunado para ellos. A partir de ahí hemos ido controlando más el partido. Ellos iban acusando el esfuerzo, lo que pasa es que no hemos sabido cerrarlo y nos hemos metido en un lío y nos hemos cargado con dos expulsiones».

Valverde destacó que «somos un equipo que tenemos que apretar al rival y hacer que no juegue para hacerlo nosotros. Me habría gustado tener situaciones más claras. Estamos contentos, pero veo que hay mucha igualdad y hay que saber jugar en todas las zonas. Lo que menos me ha gustado ha sido el añadido. Si nos dedicamos a tener el balón sin ser profundos, tenemos problemas».