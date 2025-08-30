Valverde sigue sin noticias de Laporte

A poco más de un día para el cierre del mercado, Ernesto Valverde sigue sin noticias sobre Aymeric Laporte. El técnico rojiblanco lo ha confirmado ... este sábado en al rueda de prensa anterior al partido frente al Betis del domingo en La Cartuja. «No tengo ni idea. Hasta que se cierre el mercado todos los equipos siempre intentan tener la mejor plantilla posible. Nosotros también, vamos a ver si lo podemos conseguir», ha destacado.

La llegada del central de Agen se antoja muy importante vista la situación en la que se encuentra el conjunto rojiblanco en el centro de la zaga con tan solo dos jugadores. El positivo de Yeray ha complicado más las cosas para poder completar con garantías las tres competiciones en las que está el Athletic.

Valverde mantiene la prudencia respecto a la llegada del posible refuerzo y prefiere esperar hasta el último momento. «Las cosas no sabemos como son hasta que no se cristalizan. Vamos a esperar al lunes por la noche a ver que nos depara todo eso», ha manifestado..