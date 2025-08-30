El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estos son los municipios premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 30 de agosto
Ernesto Valverde abandona la sala de prensa de Lezama tras compar3ecer este sábado ante los medios. Manu Cecilio

Valverde sigue sin noticias de Laporte

«Las cosas no sabemos como son hasta que no se cristalizan», destaca el técnico

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:17

A poco más de un día para el cierre del mercado, Ernesto Valverde sigue sin noticias sobre Aymeric Laporte. El técnico rojiblanco lo ha confirmado ... este sábado en al rueda de prensa anterior al partido frente al Betis del domingo en La Cartuja. «No tengo ni idea. Hasta que se cierre el mercado todos los equipos siempre intentan tener la mejor plantilla posible. Nosotros también, vamos a ver si lo podemos conseguir», ha destacado.

