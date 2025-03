Valverde también se queja de los horarios: «El de Villarreal es incomprensible»

Javier Ortiz de Lazcano Domingo, 16 de marzo 2025, 19:30 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

La guerra por los horarios se ha convertido en el tema del fin de semana en el fútbol español. El Real Madrid abrió las ... hostilidades al advertir que no volverá a jugar un partido si no hay 72 horas de diferencia con el anterior. «No nos presentaremos», amenazó su entrenador, Carlo Ancelotti. El siguiente en circular por ese camino ha sido el Barcelona, al que no le gusta la fecha que le han propuesto -el 27 de marzo- para jugar su partido aplazado ante el Osasuna. Los catalanes entienden que ese impide que lleguen Rapinha y Araujo, que juegan con sus selecciones.

Noticias relacionadas El cabezazo de Yeray que acerca la Champions: «Es un jugador que nos da mucho» La maldición de los penaltis en Liga se agrava: o tira el «número uno» Sancet o se falla El homenaje de Navas a De Marcos: de leyenda a leyenda Ernesto Valverde se pronunció en Sevilla sobre la advertencia del Madrid de no presentarse si hay 72 horas de diferencia con respecto al partido anterior. ¿Apoya la iniciativa del Madrid? «Pues no teníamos que habernos presentado en unos cuantos», indicó. Y empezó con el recuento de partidos de Liga con menos de 72 horas de diferencia, algo habitual para quienes juegan la Europa League o la Conference. «El otro día terminamos a las nueve de la noche. No han pasado 72 horas. Y en el anterior tampoco. Hemos jugado partidos europeos a las nueve de la noche y el siguiente de Liga a las dos de la tarde. Eso es habitual», dijo. El entrenador lo tiene claro. Este asunto ha cogido vuelo por las quejas blancas. «La pregunta la haces por lo que ha dicho el Madrid cuando al Betis, a la Real Sociedad o a nosotros nos pasa normalmente», ha contestado al periodista. «Es la resonancia que hay porque lo ha dicho el Madrid, aunque sí que es verdad que en el partido que tenían ante el Villarreal y viendo de donde veían se podía haber puesto el domingo», dijo. «Todo depende de las televisiones» Eso sí, entiende que los clubes aquí no tienen margen de maniobra. «Todo depende de las televisiones y del acuerdo de la Liga con los equipos que estamos allá». El entrenador rojiblanco puso un ejemplo llegado a este punto. «Las televisiones aportan mucho desde el punto de vista económico, pero hay veces en las que nos perjudican desde el deportivo». Tiene motivos para quejarse. El Athletic juega en Villarreal el domingo 6 de abril a las 21.00 horas cuando el jueves siguiente visita al Rangers en Europa. «Podíamos jugar el sábado porque el jueves tenemos la Europa League. Para mí es incomprensible. La televisión te dice que es un partido importante, pero nos quita un día de descanso cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes», protestó.

