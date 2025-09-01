El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, durante el partido de LaLiga entre el Betis y el Athletic Club, este domingo en el estadio de la Cartuja. EFE

Valverde firma su mejor inicio con el Athletic en sus tres etapas

El técnico rojiblanco, en su décima temporada al frente, logra por primera vez ganar los tres primeros partidos de Liga

Aitor Echevarría

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:58

Ernesto Valverde ha comenzado la temporada 2025-2026 de una manera fulgurante. Por primera vez en sus diez años dirigiendo al Athletic, ha obtenido la ... victoria en los tres primeros partidos de la Liga. Una hazaña para el club, que tras casi un siglo de participación en la competición solo lo había conseguido cinco veces en sus 95 ediciones, nunca antes con Valverde en el banquillo. Su décima temporada al frente de los rojiblancos comienza de forma inmejorable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  5. 5 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  6. 6 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  7. 7

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  8. 8 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  9. 9

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Valverde firma su mejor inicio con el Athletic en sus tres etapas

Valverde firma su mejor inicio con el Athletic en sus tres etapas