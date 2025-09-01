Valverde firma su mejor inicio con el Athletic en sus tres etapas

Ernesto Valverde ha comenzado la temporada 2025-2026 de una manera fulgurante. Por primera vez en sus diez años dirigiendo al Athletic, ha obtenido la ... victoria en los tres primeros partidos de la Liga. Una hazaña para el club, que tras casi un siglo de participación en la competición solo lo había conseguido cinco veces en sus 95 ediciones, nunca antes con Valverde en el banquillo. Su décima temporada al frente de los rojiblancos comienza de forma inmejorable.

De hecho, en lo que va del siglo XXI, este tipo de arranque perfecto (tres triunfos iniciales) en Liga sólo estuvo cerca de darse en la temporada 2013-2014 (curiosamente, la primera de su segunda etapa como entrenador del club) con victorias frente al Valladolid y Osasuna, aunque la buena racha se acabaría en la tercera jornada, con una derrota por 3-1 frente al Real Madrid en el Bernabéu.

El contraste con otros comienzos explica la magnitud del logro. En su primera experiencia como entrenador rojiblanco, en la temporada 2003-04, el arranque fue irregular, aunque el año terminó con una quinta plaza que devolvió al Athletic a Europa. En 2013, cuando volvió a casa tras su paso por otros clubes, el comienzo resultó vibrante. Aquel Athletic se estrenó jugando Anoeta por las obras de San Mamés y sumó dos triunfos frente a Valladolid y Osasuna (perderían en la tercera jornada 3-1 frente al Real Madrid en el Bernabéu), en una temporada que acabaría siendo una de las más recordadas de la era reciente, con los 70 puntos puntos que alcanzaron los leones, récord todavía vigente en la entidad. Sin embargo, ni entonces ni en los años posteriores (2015-16, 2016-17 o incluso en su regreso en 2022) se consiguió encadenar tres victorias seguidas en el inicio liguero.

Inicio de sobresaliente

Este arranque, aunque solo sea el comienzo, es histórico. La victoria en la primera jornada frente al Sevilla, marcada por la explosión de Nico Williams y el debut ilusionante con gol de Robert Navarro, encendió la chispa en San Mamés en el primer duelo de la temporada. Después llegó el triunfo ante el Rayo, con un Athletic que supo sufrir y controlar el partido. Y en la tercera fecha, con el reciente triunfo ante el Betis en La Cartuja por 1-2, llegaría la confirmación.

La situación actual no es fruto de la casualidad. Valverde ha rotado a 19 jugadores en apenas tres jornadas, una declaración de intenciones sobre la importancia de la plantilla en un año en el que el club afronta Liga, Copa y Champions. El técnico de Viandar de la Vera, con su ya conocido pragmatismo, sabe que la temporada es larga y que el reto ahora no es solo mantener la racha, sino prolongar esa dinámica hasta convertirla en costumbre. En Bilbao se abre una ventana con la oportunidad de igualar, si no mejorar, lo conseguido el curso pasado, cuando el Athletic igualó su mejor puntuación histórica desde que las victorias en Liga valen tres puntos.