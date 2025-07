Valverde admite que el equipo está «justo» en defensa y recuerda que todavía queda mercado

Casi dos meses después de su última rueda de prensa, Ernesto Valverde ha vuelto a comparecer ante la prensa para ofrecer sus primeras impresiones de ... la pretemporada 2025-26. Y el técnico del Athletic se ha referido a una circunstancia inesperada que se ha encontrado nada más ponerse en marca el equipo como es la ausencia de Yeray Álvarez, al ser suspendido por dar positivo en un control de la UEFA. Valverde, además de admitir que «tenemos que ayudarle y darle nuestro apoyo» al jugador, ha reconocido que tras la marcha de Unai Nuñez y la baja del de Cruces «estamos un poco justos» en las posiciones de centrales. «El año pasado jugamos con cuatro y este año estamos expectantes a ver qué ocurre con el tema de Yeray, pero todavía queda mercado por delante», ha valorado el técnico.

Sin referirse al deseo del Athletic de recuperar a Aymeric Laporte, que se encuentra en Arabia Saudí donde tratará de buscar una salida para recalar en el club bilbaíno, el propio Valverde ha admitido las urgencias de la plantilla en una zona defensiva donde ahora mismo solo se encuentran Vivián, Paredes y Eguiluz, que regresa de su cesión al Mirandés y cuyo futuro dependerá de lo que suceda con Laporte. «Tenemos que valorar en función del rendimiento que tengan –en pretemporada– y de las posibilidades que tengamos. Tanto Eguiluz como Rincón han aprovechado la cesión al Mirandés y vamos a ver. Son jugadores de futuro». No hay que olvidar que Rincón se encuentra en la misma situación de compás de espera mientras el Athletic trata de cerrar la incorporación de Areso, un futbolista al que Valverde ha evitado referirse en la sala de prensa de Lezama.

Sí que lo ha hecho de otros jugadores, como Nico Williams, protagonista de la primera parte del verano. El técnico, tras afirmar que no había hecho caso «a todas las cosas que salían en la prensa», ha aplaudido la decisión del futbolista de renovar su contrato hasta 2035. «No me paré a pensar si estaría o no, estaba como el año pasado, sin ningún drama y al final se ha visto que Nico continúa y estamos encantados con esa decisión, esperamos lo mejor. Ha habido mucho ruido pero ahora hay que ir al trabajo y ponernos las pilas», ha pedido Valverde.

El técnico, que ha considerado que «21-22 jugadores más los porteros» es el número ideal de futbolistas con los que desea trabajar en la plantilla, ha hablado de la llegada de Robert Navarro, «un jugador que ha llegado bien preparado y que puede jugar en varias posiciones. Tiene regate, por dentro y por fuera, y esperamos que nos aporte muchas cosas. Vamos a probar a ver dónde se encuentra mejor, pero consideramos que es una buena incorporación». Navarro coincidirá en el ataque con el que fue fichaje estrella del Athletic en el pasado mercado de verano, un Álvaro Djaló por el que se pagaron 15 millones de euros y cuyo rendimiento estuvo muy alejado de lo que se esperaba de él. «De Djaló esperamos lo mejor, fue un cambio importante para él, vino aquí con una carga importante de presión y a un equipo donde era complicado entrar dada la competencia. Tuvo que adaptarse y no fue una temporada fácil. Espero que este año sea mucho mejor para él».

La marcha de Agirrezabala

Por último, se ha referido a la marcha de Julen Agirrezabala, cedido al Valencia después de haber compartido portería con Unai Simón las dos últimas temporadas. «Era una cuestión que Julen tenia creo que hasta por contrato, pensó que era el momento yo la veo como una buena decisión. Recuperamos a Padilla y pensamos que es bueno para todos, pero fue una decisión suya y la respetamos».

En cuanto a cuestiones más generales, Valverde ha reconocido que el reto de esta temporada será mejorar lo de la pasada, donde el listón ha quedado alto tras la cuarta plaza en Liga y las semifinales de la Europa League. «Tener el listón tan alto es una referencia. El año pasado teníamos las dudas de cómo nos manejaríamos en una competición como la Europa League y ahora afrontamos otra competición más exigente todavía. Nos hemos manejado bien y la intención es seguir lo del año pasado porque hemos demostrado que somos capaces».

Eso sí, ha recordado la dificultad que ofrecerá jugar un torneo como la Champions. «Tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. Sabemos que los rivales son mejores y más duros, es una competición dura y difícil con un ritmo y nivel técnico mucho más alto y los rivales se lo toman muy en serio. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos».