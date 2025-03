El vacile de Unai Simón a Nico Williams con caño incluido: «El balón a mí»

Juanma Mallo Martes, 18 de marzo 2025, 16:33 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Segundo día de concentración de la selección española de cara a los partidos de La Liga de Naciones que disputará esta semana contra Países Bajos (jueves y domingo, ambos a las 20.45 horas). Los futbolistas de La Roja protagonizan los habituales rondos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, unos ejercicios que sirven para calentar, para poner a punto las articulaciones, antes que Luis de la Fuente meta más carga al entrenamiento.

En uno de los grupos están Nico Williams, Lamine Yamal, los inseparables, Unai Simón, Le Normand... Bajo la lluvia, empiezan los toques. En una de las acciones, Simón se luce y golpea con un perfecto recorte la pelota. En otra, Lamine Yamal chuta el balón y le pega a Nico, que está en el centro del rondo. El futbolista del Athletic se encara, de broma, con su «hermano», con la persona con la que convivió tanto tiempo durante el triunfo de la selección en Alemania esta verano. Incluso le empuja. Ambos ríen tras la 'tensión'.

Más tarde, Nico se coloca al lado de Unai Simón y en vez de ceder la pelota a su compañero en el Athletic, le pasa a otro futbolista, que pierde el balón. Entonces, el portero de Murgia tira de broma. «The ball to me. When you have the ball, the ball to me (La pelota a mí. Cuando tengas el balón, el balón para mí)», le suelta. El pequeño de los Williams se ríe y le responde en inglés. «Goog English, my friend (Buen inglés amigo mío)».

Luego pierde la pelota Nico, le toca ponerse en el centro por un mal entendimiento con Robin Le Normand, del Atlético, y le dice el pamplonés: «¿Qué haces?». El francés nacionalizado español le responde: «Cómo que qué hago?». Todo entre risas, con el buen ambiente que reina en la selección campeona del mundo. Luego vuelve a tener que pasar por el centro el extremo del Athletic y se come un caño de su compañero Simón. Todos se ríen de la situación.