«Estamos haciendo los trámites para que Laporte juegue la Champions»

Aymeric Laporte ve el primer partido de la Champions desde el palco. El fichaje rojiblanco no está en condiciones de jugar tras una pretemporada atípica, ... pero tampoco podría hacerlo porque no está inscrito en el torneo. El presidente del Athletic ha confirmado antes del partido que «estamos haciendo los trámites necesarios para que pueda jugar la Champions». Por tanto, no hay resolución aún.

Por una vía o por otra, el Athletic cree que Laporte será inscrito en la UEFA. La desgracia de su compañero Beñat Prados, que ha sufrido una lesión de rodilla de larga duración y que le tendrá al menos seis meses de baja, abre la puerta a la inscripción del central en la Liga de Campeones.

El club entiende que Laporte encaja en la nueva norma aprobada por la UEFA hace tres días. La modificación de la regla en el Comité Ejecutivo celebrado en Tirana (Albania) da protección a aquellos clubes que sufran una lesión de larga duración de algún jugador inscrito, como es el caso de Prados.

El Athletic, además, sigue a la espera de conocer la respuesta a su recurso a la UEFA presentado antes de la lesión de Prados. El club vivió un durísimo cierre de mercado. La FIFA rechazó el transfer internacional de Laporte porque la documentación se subió fuera de plazo, las 23.59.59 del 1 de septiembre.

Esa negativa generó un problema añadido. Al día siguiente, a la medianoche del 2 de febrero, se cerraba el plazo de inscripción en la Liga de Campeones. Como no tenía el transfer, Ibaigane no envió el nombre del francés a la UEFA.

El pasado jueves la FIFA rectificó y concedió el transfer a Laporte, autorizado así a jugar las tres competiciones españolas, Liga, Copa y Supercopa. El permiso llegó después de la bajada de la ventanilla de la UEFA para la Champions.

Uriarte se ha felicitado por el cambio de criterio de la FIFA. «Ha sido un caso bastante complicado. Hemos demostrado que teníamos toda la documentación en regla firmada y pedimos que FIFA analizara e hiciera una auditoría. Vieron que era correcto. FIFA no tiene enchufismos ni amiguismos».