El 1x1 del Athletic-Manchester United. Agirrezabala, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?

Vivian

Defensa

El triste protagonista del partido. Podrá parecer quizás un castigo excesivo la expulsión que vio el vitoriano que condicionó el resto del partido, pero el árbitro consideró suficiente el agarrón a Hojlund y con el reglamento en la mano al no disputar el balón, es roja. Cometió una imprudencia que dejó a su equipo en inferioridad y no estará en Old Trafford.