El United impide entrar y expulsa a un centenar de hinchas del Athletic: «En la zona VIP nos gritaban 'spanish, spanish'»

El Manchester United expulsó de Old Trafford e impidió entrar allí a alrededor de un centenar de hinchas del Athletic. Muchos de ellos estaban situados ... en una zona VIP ocupada por seguidores del club local y a otros ni siquiera se les permitió acceder al estadio, según han relatado varios afectados a EL CORREO.

I. S., un socio del Athletic que pide ser identificado por sus iniciales, explica que un amigo y él compraron dos entradas 'hospitality' antes del partido de ida, después de que no les tocaran las localidades sorteadas por el club para la vuelta. Pagaron por cada una de ellas 275 libras (324 euros).

«Las puede comprar todo el mundo. Las adquirimos a través de la app del United. Allí dimos nuestros nombres y direcciones, código postal, ciudad, país... Y desde luego no había ningún aviso importante al respecto de que no podíamos adquirirlas desde España», precisa uno de ellos.

La Roma en los cuartos de final restringió el acceso para la compra de entradas desde la url (dirección web) españolas para evitar que se adquirieran desde allí, pero el United no lo hizo, indica I. S.

Se presentaron con sus entradas en Old Trafford. «No íbamos con ningún distintivo del Athletic, ni bufanda, ni camiseta». Enseguida constataron que «el ambiente era raro porque no éramos los únicos del Athletic en la zona. Alguno empezó a decir 'a lot of spanish people here' (hay muchos españoles aquí)».

Todo se complicó con el gol de Jauregizar. «Ni nos removimos ni levantamos. Un abrazo muy suave entre nosotros y nada más. Uno que estaba cerca sí se levantó y le empezaron a señalar y a gritar 'spanish, spanish'. Seguridad fue a por él», relata.

Aquí empezó su tormento. «A nosotros nos empezó a señalar el de al lado. Dijo 'estos también'. Luego se sumó alguno más. Nos cogió la seguridad y nos sacó del estadio. La afición local era muy agresiva, señalando 'spanish, spanish'. No molestábamos a nadie. Ni celebramos, ni animamos siquiera. Todo el rato decían 'spanish, spanish' y nos echaron por ello», lamenta.

«Ha sido una vergüenza»

Una vez en la calle se dirigieron a la 'Supporters office' del United, situada en la tribuna Alex Ferguson. Allí se dieron cuenta de que no eran los únicos afectados y de la magnitud del problema.

«Creo que podíamos ser más, pero estoy seguro de que estábamos cien personas afectadas», explica I. S. Allí, además, les trataron de malos modos. «Nos decían que éramos muchos, que no podíamos estar y que fuera de la zona del estadio», explica uno de los afectados. En el descanso del partido ya habían sido expulsados del recinto de Old Trafford. Sin ver el partido y sin recibir el dinero pagado.

En la oficina de reclamaciones se encontraron con personas que ni siquiera pudieron acceder al estadio. «No nos han dejado entrar en el campo por ser aficionados del Athletic. Hemos pasado los tornos (de seguridad). Íbamos con todo tapado, sin camisetas del Athletic a la vista. Hemos visto cómo iban echando a más gente. Ha sido una vergüenza. Nos han tratado fatal. Nos han mareado. Nos han llevado de un lado para otro, que igual nos reubicaban con en el campo con los del Athletic, pero al final no hemos podido entrar», explica un afectado.

I. S. y su amigo sí consiguieron acceder. «Creo que todos los que habíamos entrado al interior del estadio éramos de la zona de 'hospitality' porque de otras tribunas no podías comprar entradas. Vimos a una familia que había pagado casi 2.300 euros por siete entradas y les echaron. Y había un chico español con la camiseta del United al que también han mandado a la calle», relata.

¿Qué argumento les dieron para ponerlos de patitas en la calle? «Nos han dicho que por nuestra seguridad nos teníamos que ir. No han llegado a decir que era ilegal estar allí, pero que como somos de fuera por nuestra propia seguridad era mejor no estar allí», mantienen. «Les he llegado a decir que era neutral, pero me han preguntado a ver de dónde era. He contestado que español y nos han dicho que fuera».