Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Sancet celebra un gol en uno de los enfrentamientos ante el Alavés en San Mamés. Luis Ángel Gómez

Una única mancha en un expediente inmaculado ante el Alavés

El Athletic gobierna con mano de hierro los derbis ligueros ante el equipo vitoriano en San Mamés, donde sólo ha perdido uno de los 19 y hace dos décadas

Robert Basic

Robert Basic

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:39

El Athletic regresa del parón con la intención de dar continuidad a su excelente racha de resultados compuesta de tres victorias en otras tantas jornadas. ... Después de imponerse al Sevilla, Rayo Vallecano y Betis, compromisos canjeados por los nueve puntos solo igualados por el Real Madrid, los rojiblancos reciben mañana (18.30 horas) al Alavés con la firme determinación de grabar la cuarta muesca en su culata de pistoleros.

