Una única mancha en un expediente inmaculado ante el Alavés

El Athletic regresa del parón con la intención de dar continuidad a su excelente racha de resultados compuesta de tres victorias en otras tantas jornadas. ... Después de imponerse al Sevilla, Rayo Vallecano y Betis, compromisos canjeados por los nueve puntos solo igualados por el Real Madrid, los rojiblancos reciben mañana (18.30 horas) al Alavés con la firme determinación de grabar la cuarta muesca en su culata de pistoleros.

Un rival que se les da especialmente bien en San Mamés, donde solo han perdido una vez en 19 partidos de Liga. Una inmaculada hoja de servicios en la que apenas figura un borrón que saltó del tintero hace 20 años, en noviembre de 2005, nada menos que dos décadas atrás.

Las visitas del Alavés son sinónimo de recolecta de puntos del Athletic, que de los 19 duelos ligueros en La Catedral frente a los babazorros ha ganado 15, empatado tres y perdido uno. El primero de los enfrentamientos entre los vecinos se jugó en diciembre de 1930 (7-1) y el último el pasado mes de mayo, cuando los bilbaínos se impusieron por 1-0 gracias a un autogol de Manu Sánchez.

La historia continúa ahora con el vigésimo choque entre ambos equipos y el propósito de los vizcaínos de continuar con el pleno de victorias en el campeonato de la regularidad con el objetivo de presentarse ante el Arsenal en perfecto estado de revista deportivo y anímico.

El Athletic aguarda a un Alavés que viene de empatar con el Atlético. Los de Coudet llegan con la intención de dar la sorpresa y sumar los tres puntos tras dos décadas de espera, cuando Nené y Bodipo sellaron la última y única victoria liguera de los vitorianos en San Mamés. El 20 de noviembre de 2005, los visitantes superaron a los rojiblancos por 0-2 y se hicieron con su segundo triunfo en toda la historia de los enfrentamientos en La Catedral. Tardaron casi 70 años en lograrlo porque el anterior databa de la temporada 1938-1939, aquel 1-2 registrado en los octavos de final de la Copa.

Escalofríos

El caso es que los babazorros ganaron y ahondaron en la crisis de los leones, sacudidos por los escalofríos de lo que luego se bautizó como el bienio negro. De hecho, el equipo entonces entrenado por Javier Clemente era colista e iba cuesta abajo sin frenos. Para echar más sal en la herida, Fran Yeste falló un penalti con el 0-1 en el marcador –Ismael Urzaiz se había estrellado contra el larguero y Luis Prieto mandó el balón al poste–, con un San Mamés enfadadísimo con su estrella.

Aquella fue la última vez que el Athletic cayó ante el Alavés en casa, donde a partir de ese momento ha acumulado seis victorias y tres empates. Los bilbaínos pueden presumir además de 15 victorias ligueras como locales, con un balance de 43 goles a favor y apenas diez en contra en los 19 encuentros disputados en San Mamés. Una superioridad aplastante que quieren mantener también mañana, tres días antes de recibir al Arsenal en la apertura del curso de la Champions. Habrá que ver cómo coloca Valverde las cartas encima de la mesa, es decir, si irá con todos los ases o se guardará alguno en la manga pensando en el cara a cara con los 'gunners' de Mikel Arteta. Este curso toca economizar esfuerzos, repartir cargas y gestionar con diligencia los recursos humanos de una temporada muy exigente.

Como es lógico, no queda en el vestuario ningún superviviente de aquella derrota sufrida hace dos décadas. Tampoco entrenadores del primer equipo, aquella temporada encabezado por José Luis Mendilibar, primero, y Javier Clemente, después. Solo repiten Pablo Orbaiz, ahora miembro del 'staff' de Txingurri, y Luis Prieto, nuevo preparador físico del conjunto rojiblanco en sustitución de José Antonio Pozanco, 'Ros', hasta hace unos meses uno de los inseparables de Valverde. El central jugó aquella tarde, mientras que el centrocampista no estaba entre los convocados. Fue uno de los dos partidos de Liga que se perdió aquel año, el último en el que el Athletic claudicó frente al Alavés en La Catedral.