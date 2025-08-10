El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se confirma la lesión muscular de Unai Gómez, que se pierde el inicio de Liga

El Athletic ha desvelado el parte médico del jugador después de retirarse en el amistoso ante el Arsenal

Igor Barcia

Igor Barcia

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:39

Unai Gómez se perderá el inicio de liga por una lesión muscular. El jugador del Athletic tuvo que retirarse ayer en el amistoso ante el ... Arsenal, en el que los rojiblancos cayeron por 3-0. El club vizcaíno ha compartido el parte médico del bermeotarra.

