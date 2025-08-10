Se confirma la lesión muscular de Unai Gómez, que se pierde el inicio de Liga

Unai Gómez se perderá el inicio de liga por una lesión muscular. El jugador del Athletic tuvo que retirarse ayer en el amistoso ante el ... Arsenal, en el que los rojiblancos cayeron por 3-0. El club vizcaíno ha compartido el parte médico del bermeotarra.

Gómez fue sustituido en el minuto 24 del partido contra el Arsenal FC disputado este sábado en Londres «al sufrir una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. Queda pendiente de evolución», reza el comunicado de la entidad rojiblanca.

El centrocampista de Bermeo se suma a la lista de bajas y de problemas que acumula Ernesto Valverde esta pretemporada en forma de lesiones, y que puede llevar a tener hasta cinco bajas en el partido del domingo frente al Sevilla con el que el Athletic estrenará la Liga 2025-26. Egiluz se pierde toda la temporada tras una rotura del cruzado de su rodilla, Yeray está suspendido a la espera de conocer la resolución de su caso por parte de la UEFA, Sancet apunta a tener entre uno y dos meses de baja por lesión en un ligamento de su rodilla y Prados sufre un problema muscular de que se encuentra en proceso de recuperación.

Así las cosas, Valverde deberá mover piezas en su plantilla para afrontar en las mejores condiciones posibles el partido del domingo a las 19,30 en San Mamés. Se da la circunstancia de que Unai Gómez apuntaba a sustituto de Sancet en determinados partidos, como sucedió ayer de salida frente al Arsenal, por lo que Barenguer apunta a ocupar esa plaza de mediapunta en la que ya jugó varios encuentros la pasada campaña.