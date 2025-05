Tercera aventura en la Liga de Campeones

El Athletic ya es equipo de Champions tras la trabajada victoria en el siempre complicado Coliseum. Un partido gris con corro final de celebración de ... los jugadores en el centro del campo -comprensible la alegría por el deber cumplido- y algarabía en la grada. Decía Ernesto Valverde la víspera que «tenemos tres oportunidades para certificarlo y queremos aprovechar la primera». Sus jugadores hicieron realidad ese deseo. El empate del Betis -sexto- en Vallecas (2-2) ante el Rayo deja a los rojiblancos con ocho puntos de ventaja respecto a los verdiblancos a falta de dos jornadas para bajar el telón.

Pero no todo el trabajo está hecho. Una vez cerrado el primer objetivo de asegurar el himno de la Champions en San Mames once años después, ahora falta determinar el puesto final en la tabla. No es esa una cuestión baladí. La diferencia entre acabar cuarto o quinto es grande. Y es que el cuarto tiene el premio añadido de disputar la Supercopa de España y también un mayor pellizco económico para sus arcas, que nunca viene mal.

Los rojiblancos, tras la victoria el miércoles del Villarreal (3-0) ante el Leganés, ocupan esa ansiada posición. De hecho, no se han movido de ahí desde la jornada dieciséis y disponen de un colchón de tres puntos más el average particular respecto al conjunto castellonense que les permite ser relativamente optimistas. El calendario de ambos es similar.

Barcelona y Real Madrid, los finalistas de este curso, tienen plaza asegurada en la Supercopa que se disputará de nuevo en Arabia Saudí en enero de 2026. Atlético, tercero en estos momentos aunque con solo tres puntos de ventaja sobre el Athletic, también estaría dentro; mientras que los rojiblancos y el Villarreal pugnan a día de hoy por ese último pase en litigio. Los de Valverde visitarán este domingo (19.00 horas) a un Valencia que sigue con opciones de entrar en Europa y terminarán la Liga en San Mamés ante un Barcelona que no se juega nada tras conquistar ayer el título en Cornellá.

Mayores ingresos

El submarino amarillo, por su parte, viajará primero al Lluís Companys el domingo para medirse precisamente a los azulgrana y bajará el telón ante el Sevilla en el estadio de La Cerámica. Los de Marcelino García Toral se encuentran en un gran momento y seguro que apurarán sus opciones hasta el último segundo.

El Athletic regresa a la competición estrella de la UEFA 11 años después. Será su tercera andadura en la Liga de Campeones. Las dos anteriores fueron en 1998, con Luis Fernández en el banquillo, y la última en 2014, también con Ernesto Valverde como entrenador en la que fue su segunda etapa en el banquillo del del Athletic.

En la Champions, el equipo bilbaíno tendrá la oportunidad de medirse a rivales de muchísima mayor calidad que los que ha encontrado este curso en la Europa League. La diferencia en lo que a ingresos se refiere también es abismal. Con clasificarse en el puesto 24 en la liguilla previa y disputar la eliminatoria de dieciseisavos, los ingresos de los rojiblancos se irían por encima de los 40 millones con facilidad. De hecho, solo por participar en esa fase inicial -la disputan un total de 36 clubes- que asegura jugar ocho partidos, Ibaigane percibirá 18,64 millones. No queda ahí la cosa. Cada victoria se paga a 2,1 millones, mientras que el empate se cotiza a 700.000 euros.