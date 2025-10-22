El taxista azerbaiyano que vive en Madrid y anima al Qarabag: «En Bilbao nos han tratado muy bien»

Variman es un joven de Qarabag que trabaja desde hace ocho años en Madrid como taxista. Ha viajado junto a otros tres amigos a Bilbao. « ... En el norte solo había estado en Asturias. No conocía a la ciudad, pero me ha encantado», explica fuera de San Mamés mientras se dirigen al hotel de concentración del rival rojiblanco. «Vamos a animarles».

El Qarabag está acompañado por 400 seguidores. «En España estamos alrededor de quinientas personas de Azerbaiyán. En Francia son muchas más. La mayoría de los que venimos a animarles procedemos de esos dos sitios», explica.

«La gente en Bilbao es muy amable con nosotros. Nos han tratado muy bien, con mucho respeto», se felicita. El Qarabag es la sorpresa de la Liga de Campeones con dos triunfos en sus primeros partidos. «Para nosotros es muy importante mostrarnos a Europa y enseñar al continente que somos un país con muchas cosas buenas y tenemos un fútbol que cada día crece más», se alegra.