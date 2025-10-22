El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Variman, a la izquierda, con el León belga.

El taxista azerbaiyano que vive en Madrid y anima al Qarabag: «En Bilbao nos han tratado muy bien»

Variman ha viajado desde Madrid, donde trabaja, con tres amigos para presenciar el partido

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:52

Variman es un joven de Qarabag que trabaja desde hace ocho años en Madrid como taxista. Ha viajado junto a otros tres amigos a Bilbao. « ... En el norte solo había estado en Asturias. No conocía a la ciudad, pero me ha encantado», explica fuera de San Mamés mientras se dirigen al hotel de concentración del rival rojiblanco. «Vamos a animarles».

