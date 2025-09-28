El sentido pregón de Muniain en las fiestas de Derio: «Aquí empecé a soñar en serio con el fútbol» El excapitán del Athletic, actual entrenador del equipo de la localidad, fue el pregonero por San Miguel

G. Cuesta Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:06

Han pasado muchos años desde que el pequeño Muniain pisó por primera vez las calles de Derio, una localidad con la que tiene una unión «muy especial». Era un chaval de 12 años del barrio pamplonés de la Txantrea que llegaba al seminario para incorporarse a la cantera del Athletic en 2004. «Fue mi primer hogar fuera casa. Crecí, hice amigos, aprendí a convivir... Aquí empecé a soñar en serio con el fútbol», confesaba más de veinte años después en otro momento importante para «cerrar el círculo»: el pregón de las fiestas de San Miguel.

El ex del Athletic, actual entrenador del equipo de la localidad, confesaba como pregonero que «volver a Derio desde otro lugar en la vida es un viaje muy emocionante». Ahí llegó este pasado verano desde San Lorenzo, donde colgó las botas para pasarse a los banquillos. Lo primero que hizo fue «agradecer de corazón» una oportunidad «tan especial». «Ser el pregonero de las fiestas de San Miguel es un auténtico honor, poder estar aquí en un día tan bonito y significativo», confesaba antes de ensalzar el «gran trabajo» de la Comisión de Fiestas durante 61 años. «Mantener viva esta tradición durante tantas décadas dice mucho de lo que sois como pueblo: comprometidos, con raíces y con muchas ganas de disfrutar juntos».

Muniain dio las gracias al pueblo por hacerle sentir «uno más desde el primer día. El cariño recibido de los jugadores, el club, los aficionados y el pueblo es increíble. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez». «Gracias por apoyarnos cada fin de semana, acercaros al campo, animar sin condiciones... sois una parte muy importante del equipo y sin vosotros no sería lo mismo. Ojalá sigáis viniendo cada partido. Y que sea una fiesta, una pequeña San Miguel cada fin de semana».

🎙️ Pregón de @IkerMuniain10:



💙❤️ “Desde el primer día me he sentido uno más en el CD Derio. Ojalá sigáis viniendo y que cada partido se viva como una fiesta”



⚽ “Con 12 años vine al Seminario de Derio. Volver ahora es cerrar un círculo”



Gora Derio, Gora San Miguel! 🎆 pic.twitter.com/ennze3RupK — CD DERIO (@cd_derio) September 27, 2025

«Este pregón no es solo alegría, es un reencuentro con el pasado, la gente y lo que me hizo ser quien soy. Disfrutad de la fiesta al máximo con respeto y en compañía. Nos vemos en la plaza, en el campo y en la vida. Gora Derio, gora San Miguel! Eskerrik asko eta ondo pasa», se despedía el técnico.