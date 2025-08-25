Sancet vuelve a ejercer de líder para rescatar al Athletic

El protagonismo de Oihan Sancet en el Athletic no para de crecer. El de Mendillorri se ha convertido en un futbolista total que con su ... sola presencia en el campo transforma la cara del equipo rojiblanco. El último ejemplo, anoche, cuando en tan solo 20 minutos desatascó un partido que en la primera parte pintaba mal para el Athletic, maniatado por un Rayo Vallecano con mucha personalidad.

Ernesto Valverde no lo dudó. Puso a calentar a un futbolista que el pasado curso se fue hasta los 17 goles pese a la media docena de interrupciones que sufrió por culpa de diferentes lesiones. Esta vez Sancet también regresaba de una lesión, la que sufrió el 4 de agosto en el amistoso disputado en Anfield frente al Liverpool. Un golpe en la rodilla tras caerle encima un rival que auguró daños más graves, pero que por fortuna para el jugador y el Athletic, ha quedado en tres semanas de ausencia.

San Mamés le recibió con una gran ovación cuando saltó a calentar en los minutos finales de la primera parte y se repitió cuando Valverde le dio entrada en el inicio de la segunda mitad por Maroan. Al técnico no le había gustado nada lo que había visto en los primeros 45 minutos en los que Berenguer ocupó de nuevo la mediapunta, con Nico por la izquierda e Iñaki por la derecha, y decidió agitar al equipo con la entrada de su actual jugador franquicia.

Con Sancet en el campo, el Athletic se reconoció. Todo es más fácil cuando el 8 está en el terreno de juego y el balón pasa por sus botas, porque siempre está dispuesto a crear, a encontrar un pase ganador o a estar en el lugar adecuado para rematar. Valverde llevó a Berenguer a la banda derecha, mantuvo a un incisivo Nico por la izquierda y a Iñaki Williams le asignó la punta, una posición donde el mayor de los hermanos ha jugado en diferentes etapas con desigual acierto.

En esa segunda parte, el Athletic comenzó a funcionar en ataque. El Rayo ya no vivía cómodo en el encuentro, sufría con las apariciones de Nico y con la presencia de un Sancet complicado siempre de frenar, que estaba dispuesto a desequilibar el partido. Lo hizo cuando el marcador llegaba al minuto 65. El navarro, muy listo, vio que Gumbau se dormía a la hora de despejar un balón y se adelantó lo justo para que el rayista tocara su tobillo a la hora de despejar. Revisión de VAR, penalti y lanzamiento por el centro para superar a Batalla y colocar por delante al Athletic. Misión cumplida.

Una vez más, Valverde había encontrado la solución a los problemas rojiblancos en el banquillo. Porque en el duelo ante el Sevilla de la pasada jornada fue Robert Navarro el que necesitó solo 14 minutos para dar al Athletic una victoria que se había complicado en la segunda parte con un Sevilla lanzado que remontó dos goles y parecía dispuesto a llevarse los tres puntos. Pero el fichaje rojiblanco apareció en el área para aprovechar el envío de un Nico Williams que ha empezado la temporada a un gran nivel y dio los tres primeros puntos al Athletic. Ayer, Sancet necesitó 20 para elevar la cuenta hasta los 6 puntos, el inicio perfecto en San Mamés.

Guardar el tesoro

Después, Valverde siguió moviendo sus piezas para refrescar al equipo y guardar la victoria como un gran tesoro. Su siguiente movimiento fue dar entrada a Guruzeta en punta en lugar de un Iñaki Williams cuyo rendimiento no tiene nada que ver de momento con el de su hermano. No se le vio acertado ni en la banda ni en punta, con un par de ocasiones claras que desaprovechó, y el preparador rojiblanco decidió que era el momento de poner a un delantero centro puro como Guruzeta, el tercero en ocupar ese puesto en el encuentro de anoche frente al Rayo. El donostiarra ha perdido de momento la carrera por la titularidad con Maroan, que es el 9 preferido de Valverde en estos momentos por su entrega, su capacidad de trabajo y su generosidad a la hora de abrir espacios para sus compañeros. Ayer, el preparador rojiblanco decidió que Maroan no era la solución en la segunda parte y apostó por Sancet, pero no contó con Guruzeta hasta que el partido estuvo de cara.

Los dos últimos movimientos relacionados en el ataque tuvieron que ver más con la necesidad de aguantar el marcador. Por eso Nico Williams y Berenguer se retiraron en el minuto 87 después de una gran labor por parte de ambos. En el caso del segundo, sigue siendo el comodín favorito de Valverde, que lo utilizó en la primera parte de mediapunta y en la segunda por la banda derecha. En esos momentos, ya brillaba Sancet en su papel de revulsivo.