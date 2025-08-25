El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto

Sancet vuelve a ejercer de líder para rescatar al Athletic

El goleador del curso pasado, con 17 goles, reaparece en la segunda parte y tarda 20 minutos en fabricar el penalti de la victoria

Igor Barcia

Igor Barcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:08

El protagonismo de Oihan Sancet en el Athletic no para de crecer. El de Mendillorri se ha convertido en un futbolista total que con su ... sola presencia en el campo transforma la cara del equipo rojiblanco. El último ejemplo, anoche, cuando en tan solo 20 minutos desatascó un partido que en la primera parte pintaba mal para el Athletic, maniatado por un Rayo Vallecano con mucha personalidad.

