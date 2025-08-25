Sancet vuelve tras una lesión que se temió «más grave» y lo celebra con un gol

Oihan Sancet dio el susto de la pretemporada en Anfield el 4 de agosto. El húngaro Szoboszlai cayó encima de su rodilla derecha y las ... alarmas se activaron. Las caras en Liverpool entre la expedición rojiblanca eran de total inquietud. Se temía una lesión grave, de esas de varios meses de baja. Era una impresión muy extendida entre los viajeros del charter que trajo de vuelta a Bilbao al equipo. Se corría el riesgo de perder al máximo artillero de la pasada campaña y a un jugador diferencial.

Al día siguiente se le hicieron las pruebas médicas. Tremendo alivio. Sufría una «lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha» y el parte médico hablaba de lesión y no de rotura, lo que reducía mucho el tiempo de baja estimado.

Ya con el susto quitado de encima, Ernesto Valverde habló una semana después de cómo había vivido la situación. «Pensamos que podía ser más grave. Al final es menos de lo que pensábamos. Al acabar el partido estábamos todos un poco tocados pensando en lo que podía ser», admitió franco al concluir el último partido de pretemporada en el campo del Arsenal.

Sancet ha regresado antes incluso de lo previsto una vez conocido el parte médico. Los planes se referían a un mes de ausencia y ha reaparecido tres semanas después. Lo ha hecho ante el Rayo. Valverde ha retirado en el descanso a Maroan y ha dado entrada al navarro, lo que ha significado que Iñaki Williams se reconvierta en delantero centro y Berenguer en extremo derecho.

Sancet además fue decisivo. Gerard Gimbau se complicó en una salida de balón y terminó golpeando al rojiblanco. La falta era clara, pero sólo fue advertida por el árbitro del VAR, Pablo González. El de campo, Juan Martínez, la revisó y decretó la pena máxima.

Sancet, el máximo goleador de la pasada campaña, con 15 dianas, se estrena este curso. Y ante el Rayo, una de sus víctimas favoritas, al que ha marcado seis goles.