San Mamés se pone en pie en el tributo del Qarabag a Pichichi

Los de Azerbaiyán son el segundo club que deposita un ramo de flores ante el busto esta temporada

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:24

Hay actos simbólicos, como la ofrenda al busto de Pichichi, que van mucho más allá de cumplir con el protocolo. Así se muestra el respeto de los visitantes hacia la historia del Athletic y de su célebre goleador.

El Qarabag, refundado hace 38 años, ha sido el último club que ha cumplido con la tradición de depositar un ramo de flores ante el busto de Pichichi.

Lo ha hecho su capitán. el francés Abdellah Zoubir, acompañado por el jugador rojiblanco que portaba el brazalete, Iñaki Williams. Es el segundo club que cumple con la tradición esta campaña. Antes que los de Azerbayán lo hizo el Arsenal.

PSG y Sporting Portugal, próximos rivales en Champions, no depositarán el ramo de flores porque ya han jugado en San Mamés.

