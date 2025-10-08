El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Lo que nadie sabe de Laporte: la profesión que le habría gustado desempeñar

El jugador del Athletic también desvela aspectos que muy pocos conocen sobre él

B. V.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Comenta

Aymeric Laporte se ha sometido a su test más personal en el Athletic. Un vídeo de preguntas y respuestas en la que el jugador rojiblanco ofrece aspectos desconocidos sobre su vida privada. En Lezama, sus compañeros le llaman 'Ayme'. Y con los que «más se ríe» es con Oihan Sancet e Iñaki Williams.

Cuando le preguntan por su canción del momento, el central internacional afirma que no la recuerda. Entonces, entrevistado y entrevistador hacen una pausa para que revise el móvil. «La verdad que soy un desastre con los nombres», reconoce el jugador, que elige 'Capaz', de Alleh & Yorghaki. En el vídeo, a modo de broma, el community manager añade un fragmento del jugador en el que se le ve mientras baila la coreografía que hace tras marcar un gol al ritmo de ese tema.

¿Tu día perfecto? «Estar con mis hijos jugando en el parque, comer con la familia y amigos, y a la tarde jugar al golf y después una cenita».

A Laporte también le cuestionan sobre qué habría sido si no fuera futbolista. El jugador hace una clara distinción entre «gustar y poder ser». Afirma que le habría gustado ser «DJ o cantante». De haber podido, «trabajar en el mundillo de la obra, arquitecto, incluso albañil», desvela.

@athleticclub 😅 Test rápido con: @Aymeric Laporte #Laporte #AthleticClub #test #LaLiga #tiktokfootballacademy ♬ sonido original - Athletic Club

Para el futbolista de Agen, el Athletic es «una familia». ¿Con quién compartirías habitación en una concentración?, es la última pregunta. Laporte afirma que le gusta estar con Robert Navarro porque «sabe jugar a cartas y hacer trucos».

Al final del vídeo, muestra todos lo movimientos que hace cuando celebra un gol. Lo hace lentamente, para que los seguidores le vean bien y puedan copiarle.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo que nadie sabe de Laporte: la profesión que le habría gustado desempeñar

Lo que nadie sabe de Laporte: la profesión que le habría gustado desempeñar