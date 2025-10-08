Lo que nadie sabe de Laporte: la profesión que le habría gustado desempeñar El jugador del Athletic también desvela aspectos que muy pocos conocen sobre él

Aymeric Laporte se ha sometido a su test más personal en el Athletic. Un vídeo de preguntas y respuestas en la que el jugador rojiblanco ofrece aspectos desconocidos sobre su vida privada. En Lezama, sus compañeros le llaman 'Ayme'. Y con los que «más se ríe» es con Oihan Sancet e Iñaki Williams.

Cuando le preguntan por su canción del momento, el central internacional afirma que no la recuerda. Entonces, entrevistado y entrevistador hacen una pausa para que revise el móvil. «La verdad que soy un desastre con los nombres», reconoce el jugador, que elige 'Capaz', de Alleh & Yorghaki. En el vídeo, a modo de broma, el community manager añade un fragmento del jugador en el que se le ve mientras baila la coreografía que hace tras marcar un gol al ritmo de ese tema.

¿Tu día perfecto? «Estar con mis hijos jugando en el parque, comer con la familia y amigos, y a la tarde jugar al golf y después una cenita».

A Laporte también le cuestionan sobre qué habría sido si no fuera futbolista. El jugador hace una clara distinción entre «gustar y poder ser». Afirma que le habría gustado ser «DJ o cantante». De haber podido, «trabajar en el mundillo de la obra, arquitecto, incluso albañil», desvela.

Para el futbolista de Agen, el Athletic es «una familia». ¿Con quién compartirías habitación en una concentración?, es la última pregunta. Laporte afirma que le gusta estar con Robert Navarro porque «sabe jugar a cartas y hacer trucos».

Al final del vídeo, muestra todos lo movimientos que hace cuando celebra un gol. Lo hace lentamente, para que los seguidores le vean bien y puedan copiarle.