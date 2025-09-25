La resignación de un hincha de la Real Sociedad: «El Athletic es más histórico» El aficionado fue sorprendido por un conocido tiktoker y tuvo que someterse a un duro test antes del partido

A.M. Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:55 Comenta Compartir

Un aficionado de la Real Sociedad fue sorprendido por el tiktoker Jesús Baños en los aledaños de Mestalla y se vio obligado a afrontar un duro test que le hizo sudar la gota gorda. El joven entrevistador iba a decirle una serie de equipos y el hincha debía responder si eran más o menos históricos que la Real Sociedad. Cuando le nombró al Athletic, el fan txuriurdin aceptó con gusto la broma y se rindió ante la evidencia...

Aunque la papeleta de reconocer que el club bilbaíno era más histórico que el donostiarra quedó para el postre. Primero comenzó con equipos sencillos como el Villarreal. «Menos histórico (que la Real Sociedad)», señaló. ¿El Betis? «Más». Dudó cuando le nombró al Aston Villa, aunque finalmente reconoció que era más histórico que la Real.

A partir de ahí, el tiktoker intercaló clubes extranjeros con los españoles. El aficionado puso al Espanyol en una categoría más baja que a la Real. También al Tottenham. Al contrario sucedió con el Sevilla, al que consideró más histórico que la Real.

El test avanzaba y se complicaba. Cuando Baños le nombró al Atalanta, el pobre aficionado se echó a reír. «Pff eso ya es a voleo... ¿eh? Más», dijo jugándosela. Y faltaban dos. El Valencia, el equipo que ese día se enfrentaba a la Real en casa, y el Athletic, el rival de los txuriurdines. El hincha donostiarra dio una de cal y otra de arena. Consideró que los chés eran «menos históricos» que su equipo pero sí situó al Athletic por encima de la Real. «Aunque duelan los colores...», le dijo entonces el tiktoker mientras el aficionado aceptaba resignado: «Sí, es más histórico...»