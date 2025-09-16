Un repaso a las cinco participaciones del Athletic en la Champions

3.934 días, poco más de una década, han pasado desde la última vez que el himno de la Champions sonó en San Mamés. Fue ... ante el humilde BATE Borisov, un rival de mucha menor enjundia que el potente Arsenal que esta tarde (18.45 horas) buscará poner la primera piedra en su asalto al trono. Aquel 10 de diciembre de 2014 San José y Susaeta pusieron los goles ante el equipo bielorruso en una victoria que no pudo evitar la eliminación en un grupo que completaron Oporto y Shakhtar y al que accedió tras superar al Nápoles en la eliminatoria previa. Solo logró dos triunfos, ante el BATE y en la anterior fecha al ganar en Leópolis al Shakhtar, y continuó su rumbo en la Europa League.

Copa de Europa 1956-57 Dieciseisavos. Oporto-Athletic (1-2) y Athletic-Oporto (3-2)

Octavos. Athletic-Honved Budapest (3-2) y Honved Budapest-Athletic (3-3)

Cuartos. Athletic-Manchester United (5-3) y Manchester United-Athletic (3-0)

Para disputar aquel torneo hubo que esperar todavía más que la vez anterior, en la temporada 1998-99. El Athletic de Luis Fernández había sido segundo en la inmediata Liga, pero tampoco se libró de pasar por el aro del play off. El Dinamo Tbilisi venció en el partido de ida y el conjunto rojiblanco superó la ronda gracias al extinto valor doble de los goles fuera de casa. Después, en la liguilla, se midió a un 'coco' como la Juventus, ante el que logró dos empates. Sin embargo, las derrotas ante el Galatasaray y el Rosenborg, además de una pírrica victoria ante los turcos, dejó a los bilbaínos sin eliminatorias, el formato que caracterizó a la vetusta Copa de Europa a la que solo llegaban los campeones de Liga.

Copa de Europa 1983-84 Dieciseisavos. Lech Poznan-Athletic (2-0) y Athletic-Lech Poznan (4-0)

Octavos. Liverpool-Athletic (0-0) y Athletic-Liverpool (0-1)

La disputó el Athletic en tres ocasiones, correspondientes a los tres últimos títulos del campeonato de la regularidad que descansan en las vitrinas de San Mamés. Se estrenó en la campaña 1956-57, la segunda edición del torneo que en sus primeros volúmenes monopolizó el Real Madrid. Aquel equipo dejó por el camino al Oporto en dieciseisavos y al Honved Budapest en octavos. En cuartos se enfrentó al Manchester United en el inolvidable partido de la nieve en La Catedral, resuelto por 5-3. Los hombres de Ferdinand Daucik rozaron la épica en Maine Road, al estar Old Trafford en obras para paliar los daños que sufrió el 'Teatro de los Sueños' en la Segunda Guerra Mundial. Los diablos rojos remontaron la eliminatoria (3-0) en los instantes finales.

Copa de Europa 1984-85 Dieciseisavos. Girondins de Burdeos-Athletic (3-2) y Athletic-Girondins de Burdeos (0-0)

No regresó el equipo rojiblanco a la máxima competición de clubes hasta que encadenó las Ligas de los ochenta. Aquel combinado que dirigía Javier Clemente se estrelló en octavos ante el Liverpool en la 1983-84 tras superar al Lech Poznan. El conjunto 'red' ganó por la mínima al Athletic en San Mamés tras el empate sin goles de Anfield. Doce meses después, la aventura terminó a las primeras de cambio ante el Girondins de Burdeos. Los franceses golpearon primero (3-2) y La Catedral no contempló ningún tanto para despedir a los suyos de la forma más triste.

Champions 1998-99 Previa. Dinamo Tbilisi-Athletic (2-1) y Athletic-Dinamo Tbilisi (1-0)

Grupos. Athletic-Rosenborg (1-1), Galatasaray-Athletic (2-1), Athletic-Juventus (0-0), Juventus-Athletic (1-1), Rosenborg-Athletic (2-1) y Athletic-Galatasaray (1-0).

Ocho nuevos equipos

Pese a que las decepciones han superado a las alegrías, la Copa de Europa y la Champions reflejan unos números de máxima igualdad en los concursos rojiblancos. Son 28 partidos en cinco ediciones que se contabilizan por el mismo número de triunfos que derrotas (diez) y ocho empates. En total, el Athletic ha festejado 38 goles por los 36 que ha recibido.

Champions 2014-15 Previa. Nápoles-Athletic (1-1) y Athletic-Nápoles (3-1).

Grupos. Athletic-Shakhtar (0-0), BATE Borisov-Athletic (2-1), Oporto-Athletic (2-1), Athletic-Oporto (0-2), Shakhtar-Athletic (0-1) y Athletic-BATE Borisov (2-0)

Ahora la empresa es mayor. El cambio de formato eleva a ocho el mínimo de duelos que disputará la plantilla de Ernesto Valverde, algunos de ellos tan exigentes como el de este martes frente al Arsenal o sobre todo el del 10 de diciembre ante el PSG, también en Bilbao. El Sporting, campeón de Portugal, y el Qarabag de Azerbaiyán completan la lista de visitas a la capital vizcaína. En cuanto a las salidas, tres exigentes –Borussia Dortmund, Atalanta y Newcastle– y otra más amable ante el Slavia Praga. Ninguno de estos ocho equipos se ha medido al Athletic en Champions, competición en la que espera repetir concurso con frecuencia y ser uno más en la élite europea.