¿Por qué no hay récord de asistencia de San Mamés si no había entradas? Las localidades que han quedado libres en la zona de la Roma impiden un mayor aforo

Javier Ortiz de Lazcano Jueves, 13 de marzo 2025, 20:20 Comenta Compartir

No había manera de conseguir una entrada para el Athletic-Roma. El miércoles apenas quedaban 10 a 495 euros cada una, otras 4 a 450 ... y apenas 9 a 60 en Tribuna Norte. Hubo hinchas que pasaron la noche en vela ante las taquillas, aunque desde el club se advirtió que no se abrirían porque no había nada para vender.

Sin embargo, San Mamés no ha tenido la mejor entrada de su historia. Se han reunido 50.666 espectadores, lo que supone la sexta mejor marca. ¿Cómo se explica? Al margen de que siempre hay alguien con billete que finalmente no aparece, la respuesta hay que encontrarla en lo que ha sucedido con los italianos. Las normas de la UEFA indican que los clubes locales deben reservar un 5% de las localidades para los visitantes. En el caso de San Mamés son 2.664 sobre un aforo de 53.269. Esa era la reserva hecha para la Roma en la zona visitante, que se amplió además de forma significativa, lo que obligó a recolocar a socios rojiblancos. Finalmente la Roma llegó acompañada por alrededor de 2.000 hinchas, pero 150 de ellos tenían categoría VIP y se colocaron en la Tribuna Principal. Por tanto, en la zona de los visitantes entre Este y Sur hubo alrededor de 1.850, lo que provocó que quedaran llamativos huecos. De esta forma, la semifinal de Copa de la pasada campaña ante el Atlético de Madrid se mantiene con 52.061 espectadores como el partido con mayor asistencia al estadio. Esta campaña esta posición es para el duelo de Liga ante el Madrid, con 51.364.

