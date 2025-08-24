El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nteka protege un balón en el duelo de la primera jornada frente al Girona. EFE

El Rayo, con la cabeza en otra parte

La vuelta de la previa de Conference, una oportunidad histórica, centra la atención del club vallecano antes de su visita a San Mamés

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:29

Es muy posible que Iñigo Pérez haya repetido a sus jugadores durante la semana ese mantra de 'partido a partido' para que enfoquen su atención ... en la complicada visita a San Mamés de mañana. Sin embargo, por la mente de todos los futbolistas y aficionados rayistas pasa el partido de vuelta ante el Neman Grodno bielorruso, que puede certificar la presencia del club madrileño en la Conference League. Se trata, al fin y al cabo, de la primera vez que el Rayo juega en Europa por méritos propios (en la anterior ocasión fue invitado por la UEFA por fair play), tras la meritoria octava plaza en la que terminó el pasado curso. En ese equilibrio entre ambas competiciones estará la clave de la temporada de los vallecanos.

