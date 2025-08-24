El Rayo, con la cabeza en otra parte

Es muy posible que Iñigo Pérez haya repetido a sus jugadores durante la semana ese mantra de 'partido a partido' para que enfoquen su atención ... en la complicada visita a San Mamés de mañana. Sin embargo, por la mente de todos los futbolistas y aficionados rayistas pasa el partido de vuelta ante el Neman Grodno bielorruso, que puede certificar la presencia del club madrileño en la Conference League. Se trata, al fin y al cabo, de la primera vez que el Rayo juega en Europa por méritos propios (en la anterior ocasión fue invitado por la UEFA por fair play), tras la meritoria octava plaza en la que terminó el pasado curso. En ese equilibrio entre ambas competiciones estará la clave de la temporada de los vallecanos.

A falta de varios días para el cierre del mercado, la plantilla del Rayo es ligeramente corta, especialmente en el frente de ataque, lo que puede acumular demasiados minutos en las piernas de algunos jugadores. Los primeros meses de la temporada serán fundamentales para lograr una buena renta de puntos en la Liga que permita afrontar la segunda mitad del curso con mayor tranquilidad y poder centrar sus esfuerzos en la Conference. Su victoria ante el Girona en la primera jornada, en la que el Rayo se mostró como un equipo serio y con ideas claras, es un primer paso en esa dirección.

Sistema y modelo de juego

Además de la expulsión de Gazzaniga, que condicionó el resultado, el triunfo ante el Girona se fundamentó en la inteligente presión que los rayistas ejercieron sobre la salida de balón del rival. En los dos años y medio que Iñigo Pérez lleva en el banquillo, su Rayo se ha sentido muy cómodo en las transiciones, en partidos de ida y vuelta jugados a ritmos altos. No le importa ceder la posesión y trata de buscar las cosquillas al adversario cuando recupera el balón. El duelo en San Mamés, ante un equipo que en casa siempre es dominante, supone un contexto favorable para los de Vallecas. Su gran debe ha estado en partidos ante contrincantes inferiores que les obligan a llevar la iniciativa, donde han mostrado una cierta falta de ideas para crear ocasiones con asiduidad. Esta es la principal diferencia entre este Rayo y el de Iraola, que tenía aprendidas de memoria las rutas hacia el gol. En una competición como la Conference, en la que muchos oponentes les cederán el balón, los de Iñigo Pérez deberán mejorar en este aspecto si quieren alargar su aventura europea.

Defensa

Batalla (13), clave la temporada pasada, es el portero titular por delante de Cárdenas (1). En el lateral derecho la mejor noticia es la continuidad de Ratiu (2), codiciado por varios clubes, y contar con Iván Balliu (20). En el otro costado, el joven Vertrouwd (33) ha llegado este verano y dejó buenas sensaciones en la Conference, aunque competirá por el puesto con Pacha Espino (22) y Chavarría (3). Lejeune (24) será el referente en el centro de la zaga, y tendrá un acompañante de garantías como Luiz Felipe (5). Abdul Mumin (16) y el joven Nobel Mendy son las otras opciones en ese puesto.

Medio campo

Gumbau (15) ha regresado al Rayo tras estar cedido la temporada pasada y permitirá a su entrenador contar con cuatro opciones para el doble pivote. Unai López (17) es el perfil más creativo, mientras que Óscar Valentín (23) y Pathé Ciss (6) son opciones más defensivas. El veterano Trejo (8), convertido por méritos propios en un ídolo del rayismo, seguirá un año más, aunque el pasado curso perdió su condición de titular ante la aparición de Pedro Díaz (4), un futbolista con un gran disparo desde media distancia.

Delantera

Para los tres puestos del ataque Iñigo Pérez cuenta con seis jugadores. Sergio Camello (10) y Randy Nteka (11) son los delanteros, aunque ante el Girona fue Jorge de Frutos (19) quien actuó en esa posición. En las bandas continúa una pareja que ha dado muchas alegrías en los últimos a ños, la formada por Isi Palazón (7) en la derecha y Álvaro García (18) en la izquierda. El joven Fran Pérez (21) ha llegado desde el Valencia para sumar otra alternativa arriba en una campaña de mucho desgaste para su equipo.