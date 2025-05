La peña Óscar de Marcos de Sevilla se queja por los precios de las entradas para despedir al capitán: «La subida es exorbitada»

La peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas (Sevilla) no acudirá al partido más emotivo para ellos, el Athletic-Barcelona de la última jornada de ... Liga en la que el jugador que da nombre a la agrupación pondrá fin a su carrera como rojiblanco. Así lo han hecho público en un comunicado en el que han dado a conocer su decisión y critican la política de precios y de reserva de entradas para los peñistas de la junta directiva.

En el texto, los miembros de esta peña denuncian que la «subida (de precios de las entradas a los peñistas) nos parece exorbitada». Y añaden que «el año pasado el Athletic nos ofrecía entre 45 y 65 euros. Esta temporada empezamos con 80 ante el Getafe, una importante subida». Y frente al Barcelona se van a los 100 y 120 euros. «Hemos ido con cuentagotas a San Mamés porque el precio es muy alto», lamentan.

Un representante de los sevillanos cuestionó a «los representantes del Athletic» en el Congreso de Peñas de Haro del 9 y 11 de mayo «a qué era debida esa subida». Según el comunicado de los andaluces, «su respuesta fue a la ley de la oferta y demanda».

400 euros por partido

El texto echa la cuenta. «Cada peñista tiene que pagar 100-120 euros por la entrada, 200 euros de avión, 100 en alojamiento, comidas... Suponen 400 euros por partido, la mitad de lo que muchos socios pagan por ver 20 encuentros». «No hemos pedido entradas por las exigencias del club», explica a EL CORREO su secretario, Ismael Vega Badiola. Este dirigente protesta porque además desde Ibaigane se ha advertido a los peñistas que deben quedarse con todas las entradas solicitadas.

El sistema de petición de localidades indica que las peñas se dirigen al Athletic a reservarlas. Pero, desde hace años, lo hacen sin saber ni el día y hora del duelo (responsabilidad de la LaLiga) ni el precio de la mismas, una práctica anterior a esta junta directiva y que se mantiene. Aquí llega el problema. «Puedo pedir un número de entradas sin saber siquiera el precio, pero si luego hay gente que no puede ir porque le parecen caras o tiene alguna cuestión personal, tengo un problema».

De hecho, el club ha hecho llegar a las peñas que de cara al partido ante el Barcelona «en caso de solicitarlas no habrá posibilidad de cancelar entradas por precio», según la misiva a la que ha tenido acceso EL CORREO. «Entendemos que por parte de la LaLiga no tengamos comprensión y que no marque los horarios con tiempo suficiente para organizar un viaje, pero nos duele más el poco cariño del Athletic. Podíamos haber ido ocho o diez, pero nadie se pone en nuestro lugar. Si pido entradas para seis y luego hay dos personas que no pueden ir, el club me dice que o cojo todas o me quedo sin ninguna», explica.