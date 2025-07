La pulla de Javi Martínez al Athletic por su marcha al Bayern: «Ellos no me ofrecieron una renovación tampoco para que me lo pensase» El cuadro bilbaíno se embolsó 40 millones por la salida del navarro, objeto de deseo de Jupp Heynckes

Juanma Mallo Viernes, 1 de agosto 2025, 00:13

A finales de agosto de 2012, la etapa de Javi Martínez en el Athletic se terminó. Fin. Había muchos equipos interesados en el futbolista navarro, que ese verano ganó la Eurocopa con España, pero solo uno depositó los 40 millones de euros que aparecían en su rescisión, la cantidad que exigía la directiva de Josu Urrutia con su política de cláusula o nada. Fue el Bayern de Jupp Heynckes, un técnico que se sentó en el banquillo de San Mamés en dos etapas.

Javi Martínez se llevó una sorpresa cuando conoció el interés de real de los alemanes. «Me llama mi hermano y me dice 'te quiere el Bayern'. Es verdad que lo vas leyendo en la prensa. Ibas leyendo en los periódicos que había clubes interesados. Sonaba el Madrid, sonaba el City, el Chelsea, el Barcelona, aunque de eso no tengo constancia... Te lo podías medio oler. Cuando tu hermano te dice que quiere hablar Heynckes contigo, flipas», echa la vista atrás el centrocampista en el podcast 'Los Fulanos'.

No obstante, en un primer momento, el Bayern tuvo dudas. Era mucho dinero. Y, en opinión de Martínez, Ibaigane tampoco es que hiciera mucho por intentar retenerles, por tratar de seducirle para que continuara a las órdenes de Marcelo Bielsa. «El Athletic decía que pagaban la cláusula y me iban. Ellos no quería que me fuese. Ellos no me ofrecieron una renovación tampoco para que me lo pensase. Dijeron ven aquí con 40 millones y te vas. El Bayern no quería poner 40 millones. Es mucha pasta. De hecho, hubo otro equipo español que puso 32 y dijeron que no. El Bayern tenía muchísimas dudas. Era un central o mediocentro. Y Heynckes dijo que quiero a este jugador, con dos cojones».

De hecho, el preparador alemán sorprendió a Martínez cuando conversó con él. «Me dijo que quería que fuera el jugador clave del equipo, y yo pensando que estaban futbolistas como Ribery o Robben. Que necesitamos alguien que sea el enganche entre la defensa y el ataque. Nadie se preocupa de defender. Te quiero de medio centro y vamos a poner 40 millones. Allí -dice el exrojiblanco- no me conocía ni Dios. No era como Nico Williams. Al principio, la gente pensaba en un rendimiento inmediato y yo necesitaba partidos. Heynckes lo sabía y me defendía».

El resto es historia. En su primera temporada en Múnich, logró la Bundesliga, también la Liga de Campeones y la Copa de Alemania. Vamos, un triplete. En total, el navarro se llevó dos Ligas de Campeones, nueve Bundesligas, dos Supercopas de Europa, cinco Copas de Alemania, un Mundial de clubes durante su estancia en el Allianz Arena.