¿Cómo se puede defender el Athletic de la ofensiva del Barça por Nico?

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Miércoles, 18 de junio 2025, 01:18 Comenta Compartir

¿Cómo se puede defender el Athletic de la nueva ofensiva del Barcelona por Nico? Si el jugador se quiere ir, poco o nada hay que hacer, pero al menos el club rojiblanco tiene mecanismos para poner trabas a la operación. Hay mucho en juego y los rectores de Ibaigane no se van a dejar sobrepasar sin oponer resistencia por un enemigo más poderoso económica y mediáticamente.

El mecanismo más simple para retenerle es que el futbolista diga que no desea irse y cumplir su contrato hasta 2027, algo que no ha hecho. Además, desde el sobresalto del pasado verano el plan del Athletic ha sido ampliar su contrato con un significativo aumento de su ficha y de la cláusula de rescisión.

El club está dispuesto a convertirle en el mejor pagado de la plantilla, posición en la que desplazaría a su hermano Iñaki. Confía en que Nico haga 'un Laporte', que firme a lo largo de la campaña que va a arrancar con un aumento de su blindaje y que, si se va a marchar, lo haga tras jugar la Liga de Campeones con el equipo capitaneado por su hermano. Y todo esto con un proyecto deportivo en crecimiento con fichajes de nivel.

Si por esta vía no solventa la situación, está decidido a no ayudar en nada al Barcelona a la hora de pagar su cláusula. Son 58 millones que hay que poner a tocateja. Y esto fue un obstáculo para el Barcelona la pasada campaña, al punto de que Joan Laporta llegó a proponer pagar el fichaje de Nico a plazos. Lógicamente, el Athletic se negó en redondo. Como se trata de una indemnización, el Barcelona no tiene que hacer frente al IVA. Si fuera un traspaso, sí habría que pagarlo, del 21%, aunque luego el club lo recupera.

La cláusula El Barça propuso el pasado verano pagar a plazos el blindaje; Uriarte se negó en redondo

Hay otra carta que puede jugar Ibaigane y que ya fue mostrada la pasada campaña. En medio de la acometida azulgrana por su extremo, el Athletic se dirigió a Javier Tebas, tal y como reveló este periódico. Jon Uriarte hizo que Jon Berasategi, el director general, llamara al presidente de LaLiga para advertirle de que no se iban a quedar de brazos cruzados en caso de que el Barça se llevara el extremo internacional.

El aviso era evidente: con tanto en juego la reacción rojiblanca sería poner la lupa sobre si el Barcelona cumplía las normas económicas para ficharle. El club catalán mantiene sus apuros sobre las inscripciones, tal y como recordó este martes el propio Javier Tebas.

El Athletic ha sido el club más beligerante con las inscripciones de jugadores del Barcelona. Jon Uriarte se mostró muy duro en enero cuando en plena Supercopa conoció en Yeda que el Consejo Superior de Deportes daba la licencia para Dani Olmo y Pau Víctor. «Existen unas normas que son las mismas para todos y se tienen que cumplir», denunció. Y concluyó con un «hay situaciones que son esperpénticas». Deco, director deportivo del Barcelona, contestó de inmediato: «Que se preocupe de lo suyo».

Ibaigane no se esfuerza en dar la apariencia de que hay buenas relaciones con el Barcelona. En el partido de agosto de Montjuic el presidente rojiblanco y sus directivos desestimaron la invitación de Joan Laporta a una comida oficial con el argumento de que tenían compromisos personales en la Aste Nagusia.