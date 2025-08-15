El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Peio Canales saldrá cedido al Racing de Santander EP

Peio Canales saldrá cedido al Racing de Santander

El mediapunta de 20 años ha elegido foguearse en el conjunto cántabro entre otras opciones de Segunda División

Peru Olazabal

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:42

Siguen los movimientos en el Athletic a escasas horas del debut en Liga este mismo domingo a las 19:30 horas en San Mamés ante ... el Sevilla. Además de paliar la escasez de efectivos en el centro de la zaga, una de las grandes ocupaciones actuales de la dirección deportiva es encontrar acomodo a Malcom Adu Ares, que apunta al Eibar, Unai Vencedor y Peio Canales. Este último, según han confirmado fuentes consultadas por EL CORREO, saldrá cedido al Racing de Santander. El acuerdo está cerrado y toda la documentación está preparada para que recale en el conjunto cántabro.

