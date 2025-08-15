Peio Canales saldrá cedido al Racing de Santander

Siguen los movimientos en el Athletic a escasas horas del debut en Liga este mismo domingo a las 19:30 horas en San Mamés ante ... el Sevilla. Además de paliar la escasez de efectivos en el centro de la zaga, una de las grandes ocupaciones actuales de la dirección deportiva es encontrar acomodo a Malcom Adu Ares, que apunta al Eibar, Unai Vencedor y Peio Canales. Este último, según han confirmado fuentes consultadas por EL CORREO, saldrá cedido al Racing de Santander. El acuerdo está cerrado y toda la documentación está preparada para que recale en el conjunto cántabro.

Peio Canales es considerado una de las grandes perlas de Lezama desde hace años. Saltó directamente desde el juvenil al Bilbao Athletic y debutó con el primer equipo rojiblanco con solo 19 años. Sus grandes condiciones nunca han pasado desapercibidas, llegando incluso a disputar varias citas con la selección española sub-19. De hecho, tras sumar ocho encuentros en Primera División esta pasada campaña, varios equipos de la categoría de plata se han interesado en su cesión, como el Mirandés, el Andorra de Ibai Gómez o el Racing de Santander, por el que finalmente se ha decantado.

Pese a ser del gusto de Ernesto Valverde, el técnico le dejó la puerta abierta, diciendo la semana pasada que «es un jugador joven, estuvo el año pasado con nosotros y no participó demasiado. A no ser que vea que va a participar mucho, para estar otra temporada así, quizás lo mejor es que salga». Pues bien, tras barajar distintas opciones, el de Barrika se ha decantado por salir rumbo la Racing de Santander. Un equipo que jugó el play-off de ascenso el pasado curso y que podría venirle como anillo al dedo, al apuntar a ser un conjunto dominador con balón, en el que poder desplegar su mejor juego.