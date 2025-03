¿Ofrecerá Ranieri a Valverde el banquillo de la Roma?

Javier Ortiz de Lazcano Domingo, 30 de marzo 2025, 17:46 Comenta Compartir

Claudio Ranieri elegirá a su sucesor en el banquillo de la Roma. El veterano entrenador italiano acudió al rescate del equipo de sus amores y pactó tener un puesto de responsabilidad deportiva el próximo curso. Su principal función es elegir al entrenador que tome su relevo.

Los medios italianos especulan con varios nombres, Uno de los que sonó con más fuerza fue el de Gian Piero Gasperini, del Atalanta. Ranieri cortó por lo sano el jueves. «¿Gasperini? No será el entrenador de la Roma. No será ninguno de los que ha salido hasta ahora. Todos dicen que les gustaría entrenar a la Roma, pero los nombres que propuse a los Friedkins (dueños del club), junto con Ghisolfi (secretario técnico), aún no han salido a la luz», agregó.

Al día siguiente el diario romano 'Il Tempo' aceptó el reto y colocó un nombre sobre la mesa: Ernesto Valverde. Le gusta a Ranieri y, además, las relaciones entre ambos son excelentes. El diario mantiene que puede intentar su fichaje.

Valverde concluye contrato a final de campaña y aún no ha abierto conversaciones con el club pese a que Jon Uriarte, el presidente, ya ha indicado en público que su deseo es que siga. El entrenador volvió a regatear sobre su futuro este sábado: «Vamos a hacerlo todo bien y luego ya veremos».

La información sobre el interés de la Roma por Valverde, bien acogida por los hinchas del club de la capital, trae al recuerdo la curiosa imagen que dejaron en San Mamés después de que el Athletic eliminara a los italianos en la Liga Europa.

Ambos técnicos se abrazaron y el italiano aprovechó el momento para meter algo en el bolsillo interior de la chaqueta al de Viandar de la Vera.

¿Qué era?, se le preguntó a Ranieri. «Mi tarjeta de visita. Yo tengo su número, pero él no el mío». Antes había indicado que ha extraviado el contacto del entrenador rojiblanco. Pero, ¿a qué tanto interés? «Necesito hablar con él porque conoce a muchos jugadores españoles y podrían serme útiles», respondió.

Valverde corroboró la explicación de su colega y confirmó la «buena relación» entre ambos. «En la ida hablamos de que un día hablaríamos de fútbol, pero él ha perdido y no era el momento para hacerlo. Me ha dado la tarjeta y ya estaremos otro día», contó Txingurri.