Las numerosas bajas del Sevilla allanan el debut liguero en San Mamés

El Athletic afrontará su estreno liguero el domingo en San Mamés (19.30 horas) con un escenario que, sobre el papel y a pesar de ... las lesiones que asolan al equipo rojiblanco, juega a su favor. El Sevilla, rival de la primera jornada, arrastra una plaga de ausencias que condicionan de forma seria sus planes. Y es que, además de las obligadas ausencias por lesión, el club andaluz corre el riesgo también de no poder inscribir a los refuerzos antes de la visita a San Mamés debido a los problemas con el límite salarial. De ser así, el técnico Matías Almeyda contaría con solo 12 efectivos del primer equipo disponibles.

El cuadro hispalense volvió ayer al trabajo tras cerrar la pretemporada con un empate ante el Toulouse. Lo hizo con un ambiente de máxima concentración, pero con la enfermería repleta. Hasta ocho jugadores están al margen: Badé, Pedrosa, Nianzou, Ramón, Joan Jordán, Idumbo, Vargas y Ejuke sufren diferentes problemas físicos, desde lesiones de larga duración hasta molestias musculares que ponen en duda su presencia en Bilbao.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre las inscripciones. El Sevilla aún no ha consguido registrar a nueve futbolistas en la Liga y, desde la capital andaluza se desliza que no habrá movimientos antes del domingo. De confirmarse este hecho, Almeyda tendrá que tirar de varios canteranos para completar la convocatoria, algo que sin duda condicionará su planteamiento en un escenario tan exigente como La Catedral y ante un rival que, a pesar de su mala pretemporada, fue el cuarto clasificado la pasada campaña.

Cautela

En Bilbao, a cinco días del duelo, lo que más preocupa es el parte de guerra que ha dejado la exigente pretemporada. Sancet, Prados, Unai Gómez y Egiluz se perderán el tramo inicial del campeonato. La buena noticia, eso sí, es la recuperación de Aitor Paredes, que ha vuelto ya a entrenar con el grupo, mejorando la precaria situación defensiva de los rojiblancos, que sólo contaban con Dani Vivián como central ante la suspensión también de Yeray. San Mamés siempre exige, pero recibir a un Sevilla mermado física y numéricamente invita a soñar con un buen inicio de campeonato, a pesar de las bajas. Ernesto Valverde, con el estreno liguero a las puertas, ha programado una semana de trabajo intensa, con entrenamientos a puerta cerrada todos los días hasta el sábado, excepto el jueves, jornada de descanso.

La última vez que el Sevilla visitó Bilbao en Liga, el encuentro terminó en tablas (1-1), con gol visitante en el descuento aprovechando la superioridad numérica por la expulsión de Aguirrezabala. Esta vez, las previsiones apuntan a un guion incierto a la vista de las circunstancias que arrastran ambos conjuntos.