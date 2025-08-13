El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, da instrucciones al equipo en uno de los amistosos de pretemporada. EP

Las numerosas bajas del Sevilla allanan el debut liguero en San Mamés

El conjunto hispalense podría presentarse el domingo con solo 12 jugadores de la primera plantilla si no consigue inscribir a sus refuerzos

Aitor Echevarria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:26

El Athletic afrontará su estreno liguero el domingo en San Mamés (19.30 horas) con un escenario que, sobre el papel y a pesar de ... las lesiones que asolan al equipo rojiblanco, juega a su favor. El Sevilla, rival de la primera jornada, arrastra una plaga de ausencias que condicionan de forma seria sus planes. Y es que, además de las obligadas ausencias por lesión, el club andaluz corre el riesgo también de no poder inscribir a los refuerzos antes de la visita a San Mamés debido a los problemas con el límite salarial. De ser así, el técnico Matías Almeyda contaría con solo 12 efectivos del primer equipo disponibles.

