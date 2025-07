Nuevo capítulo del 'culebrón Areso': sigue entrenándose al margen del grupo tras acordarlo con Osasuna

El 'culebrón Areso' ha escrito un nuevo capítulo este lunes en Tajonar próximo al surrealismo. Después de que viajara con el equipo a Francia para ... el primer amistoso de pretemporada tras entrenarse tres días al margen del grupo –en un claro intento de Osasuna de presionarle tanto a él como al Athletic y al Atlético–, el lateral de Cascante ha llegado a un acuerdo con el club y seguirá ejercitándose en solitario para ganar tiempo de cara a una eventual resolución sobre su futuro.

Su convocatoria ante el Lorient (contra el que no disputó ni un solo minuto) fue un claro mensaje de advertencia de lo que le puede suceder si la situación de incertidumbre se prolonga. Sin embargo, la entidad rojilla tampoco puede tensar del todo la cuerda porque sabe que si las negociaciones con bilbaínos y colchoneros no fructifican, el jugador quedará libre en junio y ya no sacaría beneficio económico por él.

El toque de atención de los dirigentes del club y del cuerpo técnico llevándole con la expedición a Bretaña se produjo horas después de una imagen que no ha sentado nada bien en Pamplona. Y es que en uno de las sesiones preparatorias se pudo ver a Areso con su teléfono móvil en la esquina de uno de los campos de Tajonar mientras el resto de la plantilla hacía trabajo con o sin balón.

Según algunos medios, la última oferta del Athletic rondaría los 9,5 millones de euros más una serie de compensaciones e incentivos, mientras que la del Atlético estaría muy cercana a los 12 millones de su cláusula. Sin embargo, ni la operación que le llevaría a San Mamés ni la que conduciría al Metropolitano acaba de cristalizar. Y queda ya menos de un mes para el inicio de la Liga.