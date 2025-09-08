Nico Williams sufre una «lesión muscular moderada en el aductor izquierdo»

G. C. Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:38 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

El Athletic ha hecho oficial este lunes el parte médico de Nico Williams después de que el extremo se lesionara con La Roja en el encuentro ante Turquía, poco antes del descanso. «El jugador sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda, según las pruebas médicas realizadas esta tarde. Queda pendiente de evolución», señala el club. La entidad no habla de plazos, pero todo hace indicar que es imposible que esté para los partidos más inmediatos, entre ellos el debut ante el Arsenal en la Champions del próximo martes.

El parte médico del Athletic se limita a señalar que el jugador queda «pendiente de evolución» y no hace una estimación de cuánto tiempo estará de baja, algo común en todos los partes médicos. Las alarmas con Nico Williams saltaron el domingo, cuando el extremo navarro se retiró lesionado en los minutos finales del primer tiempo choque de la selección ante Turquía, que acabó en goleada a favor del combinado español (0-6) en el segundo partido de clasificación para el Mundial de 2026.

Nico, titular en los dos compromisos internacionales, sintió un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda a falta de cinco minutos para el final del primer tiempo y se dejó caer al suelo con cara de preocupación, dejando claro que no podía seguir sobre el césped. l seleccionador Luis de la Fuente dio entrada rápidamente al azulgrana Ferran Torres -minuto 43- en su lugar y el menor de los Williams se retiró cojeando y con visibles muestras de dolor mientras se tocaba una y otra vez la zona dañada. El rojiblanco ya sufrió una pubalgia en la recta final de la pasada campaña que le hizo perderse varios partidos importantes, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Europa League ante el Manchester United en Old Traford y disputó muchos compromisos con dolor.