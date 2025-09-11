Muniain desvela cuál fue su peor momento en un campo de fútbol El exjugador del Athletic ha colgado las botas hace unos meses y ahora afronta una nueva etapa como entrenador

Iker Muniain colgó las botas el pasado mes de junio después de un breve paso por el San Lorenzo argentino. La leyenda rojiblanca se marchó del Athletic un año antes, después de levantar la Copa, y ha regresado a Bilbao hace unos meses para hacerse cargo del Derio. Esta es su primera aventura como entrenador y, de momento, arranca bien. Los azulgrana vencieron al San Ignacio en el primer partido de la Primera RFEF.

El pasado miércoles el que fuera el '10' del Athletic regresó a San Mamés como protagonista del acto de presentación del libro 'Athletic Club Gabarra' y allí desveló cuál fue su peor momento en un campo de fútbol.

Ni las graves lesiones, ni los títulos perdidos... para Muniain el peor momento de todos fue la tanda de penaltis de La Cartuja. «En cuanto a presión, miedo, tensión... ese momento lo recuerdo como el peor», confesó. A su lado estaba Óscar de Marcos que, sin embargo, lo vivió «tranquilo».

«Intentábamos hablar y balbuceábamos», recuerda Muniain de aquellos momentos en los que se definiría el ganador de la Copa. Por fortuna, el momento de terror se convirtió en alegría. «Luego el desenlace fue como todos queríamos».

Muniain subió al palco de La Cartuja a por la Copa. Bajó al césped con ella y la levantó junto con De Marcos en una escena para la historia, que además está inmortalizada en un póster en Lezama. «Siempre que lo ves se te eriza la piel», reconoció el exfutbolista, que se deshizo en elogios hacia De Marcos, ya también retirado: «Nos merecíamos levantarla los dos. Fuimos compañeros de mil batallas». Muniain hasta se permitió hacer una broma de las finales perdidas: «Estaba harto de la bandejita (el premio al subcampeón)».