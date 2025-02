Mikel Vesga: «Me estoy quedando alucinado con Jauregizar»

Julen Ensunza Miércoles, 26 de febrero 2025, 14:34 Comenta Compartir

Mikel Vesga no está teniendo el protagonismo que desearía pero no se rinde. Trabaja para darle la vuelta a la situación y tener de nuevo un papel importante en los esquemas de Ernesto Valverde. Comenzó el curso como titular ante Getafe y Barcelona, pero fue perdiendo protagonismo. Sin embargo, en este 2025 las cosas parecen haber cambiado. Ha jugado de inicio en tres de los últimos cinco encuentros –Leganés y Valladolid en casa y Betis fuera–. El mediocentro alavés ha reconocido este miércoles en Lezama que «me está costando tener minutos», pero en las últimas semanas «estoy recuperando sensaciones».

«Me encuentro bien. No es sencillo participar poco y entrar con el nivel de mis compañeros, pero intento estar preparado para cuando toca», resaltó. La competencia en la sala de máquinas es grande. Galarreta, Beñat Prados y la irrupción de un excelso Mikel Jauregizar «con el que me estoy quedando alucinado» hacen que la titularidad esté cara. «Son jugadores para muchos años y, por más que me duela, hay que admitir que los están haciendo bien e intentaremos apretarles», lanzó de cara a lo que resta de campaña, con retos golosos que afrontar.

«Vienen semanas claves, con la visita al Metropolitano para afianzarnos en zona Champions intentando acercarnos al Atlético y después Europa ante la Roma», apuntó. El centrocampista rojiblanco tiene claro que el primer objetivo es «asegurar la cuarta plaza», aunque no esconde que «nos motiva» pelear con Barcelona, Real y Atlético hasta el final en la competición de la regularidad para intentar acabar «lo más arriba posible». La tarea, sin embargo, «será complicada porque los tres son muy buenos».

Precisamente este sábado (21.00 horas) los hombres de Ernesto Valverde visitan a un conjunto colchonero que en la primera vuelta se llevó el triunfo de San Mamés en el descuento. «Si te despistas un poco.... Tienes que estar puesto al 100% porque en pequeños detalles sacan mucho», reconoció un Vesga que puso como ejemplo también el duelo copero de semifinales que los de Simeone jugaron este martes en Barcelona (4-4).

«Ganar allí va a ser tarea difícil, si lo conseguimos dirá que el equipo está muy bien y nos ayudará a afrontar la eliminatoria con la Roma. Marzo es el mes en el que te juegas la temporada y somos conscientes de ello. Estamos muy puestos y con muchas ganas», aseguró. Para el trascendental encuentro del sábado el Athletic no podrá contar Sancet, máximo goleador del equipo –14 dianas entre Liga y Europa League– y quizá el jugador más en forma de la plantilla. Sobre el mediapunta navarro gravita gran parte del caudal ofensivo de los rojiblancos.

Falta de animación

«Es un jugador diferencial. Nos da mucho y lo vamos a notar, aunque tenemos otros recursos que trataremos de aprovechar», señaló en referencia a las alternativas que ofrecen jugadores como Iñaki Williams, Berenguer o un Nico que tampoco ha entrenado este miércoles en Lezama debido a un proceso febril.

Respecto a la situación que se está viviendo esta temporada con la Herri Harmaila en San Mamés, Vesga, sin entrar a valorar el fondo del conflicto, reconoció que el equipo «nota la falta de animación», máxime en «partidos importantes como los que vienen ahora». «Es difícil hablar sin saber los entresijos que hay porque probablemente me equivocaría, pero me encantaría que las cosas volvieran a lo del año pasado. Ojalá entre todos podamos arreglarlo», sentenció.