El mensaje con palabras en árabe de Iñaki Williams que emocionó a Maroan

Maroan Sannadi está encantado por el recibimiento que le han dispensado en el vestuario del Athletic. «Es como una familia. Le tratan como uno más. ... Está muy contento. Dice que acaba de llegar y es como si llevara tres años aquí. No va a encontrar un vestuario así nunca», se felicita su hermano Aimane.

Este joven y su amigo Fouad Zanaocci narran uno de los desenlaces más emotivos que ha vivido desde su llegada al club rojiblanco. En el momento en que la operación se cerró estaba con su amigo en el Velvet, una cafetería-pastelería en la calle Florida de Vitoria. «Recibió una llamada en la que le dieron la noticia. Se lo tomó con naturalidad, aunque en la cara se le veía la alegría que le supuso. Me dijo 'soy jugador del Athletic, pero voy a seguir haciendo lo mismo'», explica su íntimo.

A la mañana siguiente le relató lo que vivió. «Me enseñó un mensaje que le mandó Iñaki Williams. Le felicitaba, se ponía a su disposición y le decía que estaba allí para ayudarle», recuerda. «Está encantado. Me dice que es como si no hubiera salido de Barakaldo. Iñaki le mandó un mensaje en el que utilizó palabras en árabe para decirle que estaba a su disposición», evoca su hermano.

Su amigo las explica. «Puso en árabe Alhambulilah (Alabado sea Dios) y le saludó con un Inshallah (Si Dios quiere). Agradeció mucho un mensaje que le encantó». No fue el último detalle de los pesos pesados de la plantilla rojiblanca para facilitar su integración. Hay un instante que nunca olvidará tras su debut el pasado 8 de febrero en San Mamés ante el Girona. «Con lo que me quedo es con el detalle que ha tenido De Marcos conmigo, que me ha regalado su brazalete de capitán con la fecha de hoy. Por todo el trato que ha tenido conmigo desde mi llegada es algo que voy a recordar siempre».