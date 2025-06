El mensaje de Laporte en 2023: «Sería un honor volver al Athletic»

Aymeric Laporte siempre ha tenido un gran cariño y respeto al Athletic, un club que dejó una profunda huella en él. «Ir al Athletic es ... lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo a este periódico en octubre de 2023 a este periódico.

Entonces añadió una reflexión que ahora gana mayor valor y en la que hablaba de un posible regreso al club rojiblanco. - «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó.

Laporte, desde luego, es un jugador en plenitud. Hace un año fue clave y quizá el mejor central del torneo en la Eurocopa que ganó España en Alemania. No participará en la fase final de la Liga de Naciones, pero se mantiene como un defensa con un enorme cartel y que despierta el interés por poderosas escuadras.