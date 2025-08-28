Marruecos llama de nuevo a Maroan, que apunta a la Copa de África de diciembre y enero

Maroan Sannadi se ha ganado un hueco en las convocatorias de la selección de Marruecos. El delantero del Athletic ha sido citado de nuevo por ... el seleccionador del país magrebí. El delantero rojiblanco participará en los partidos en Rabat ante Nigeria el 5 de septiembre y el 9 en Zambia.

La selección marroquí solo necesita sumar un punto más para certificar su clasificación de cara al próximo Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero antes tiene otra cita de gran importancia. Es anfitriona de la 35 edición Copa Africana de Naciones. Ese torneo se disputa del 21 de diciembre al 18 de enero.

Vistas las últimas convocatorias del seleccionador de Marruecos. Todo apunta a que el delantero del Athletic será citado para ese torneo. Eso significará que Ernesto Valverde se quedará sin él a principios de diciembre y en el peor de los casos no volverá a contar con él hasta mediados de enero.