Marruecos llama de nuevo a Maroan, que apunta a la Copa de África de diciembre y enero

El delantero del Athletic ha sido reclutado para los dos partidos de septiembre de la selección magrebí

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:57

Maroan Sannadi se ha ganado un hueco en las convocatorias de la selección de Marruecos. El delantero del Athletic ha sido citado de nuevo por ... el seleccionador del país magrebí. El delantero rojiblanco participará en los partidos en Rabat ante Nigeria el 5 de septiembre y el 9 en Zambia.

